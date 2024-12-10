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USS Zumwalt будет первым кораблём ВМС США, на котором развернуты гиперзвуковые ракеты

Эсминец-невидимка ВМС США был спущен на воду после 14-месячного периода переоборудования. На судне появились гиперзвуковые ракеты для «самого ненужного корабля американского флота».
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Класс кораблей типа Zumwalt должен был стать технологически продвинутой военной техникой ВМС США, но до сих пор было построено всего три судна этого типа. Поэтому судно USS Zumwalt получило печально известное прозвище «самый ненужный корабль флота».

Фото: HII

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Теперь стелс-эсминец получает новое вооружение. Это будет первый корабль ВМС США, на котором развернуты гиперзвуковые ракеты.

Новая система запуска гиперзвуковых ракет

С этой целью в доке за 14 месяцев был переоборудован головной корабль одноименного класса USS Zumwalt. Судостроительная компания HII сообщила, что основные работы завершены и эсминец снова спущен на воду.

USS Zumwalt снова спущен на воду после ремонтных работ. Фото: HII 

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Для запуска гиперзвуковых ракет пришлось установить новую пусковую систему. Хотя USS Zumwalt имеет пусковую систему на 80 ракет, ее ячейки слишком малы для гиперзвуковой ракеты IRCPS (Intermediate-Range Conventional Prompt Strike). В окончательной версии диаметр, вероятно, будет 86 см. Для сравнения: крылатая ракета «Томагавк», которой обычно стреляют с Zumwalt, имеет диаметр 50 см.

Новую систему запуска пока нельзя увидеть на фотографиях, опубликованных HII. Она покрыта строительными лесами, поэтому можно предположить, что работы еще не до конца закончены. По данным HII, тот факт, что корабль теперь снова спущен на воду, приближает Zumwalt «на шаг ближе к испытаниям и возвращению в состав флота ВМС США».

USS Zumwalt снова спущен на воду после ремонтных работ. Фото: HII 

Новая пусковая система заменяет две 155-мм пушки AGS (Advanced Gun System) Zumwalt. Это не такая уж большая потеря, поскольку орудия были неработоспособны. У ВМС США нет для этого орудия боеприпасов.

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Когда планировался тип кораблей Zumwalt, его орудия были главной особенностью. Фактически, вся лобовая часть была спроектирована вокруг этих орудий. Это решение гарантировало, что для орудий, магазинов на 300 снарядов и автоматов заряжания будет достаточно места.

Орудия должны были вести огонь дальнобойным снарядом для наземной атаки (LRLAP). Снаряд весом чуть менее 105 кг имел GPS-управление и предназначался для поражения целей на расстоянии до 120 км с точностью ракеты. При скорострельности 10 выстрелов в минуту Zumwalt мог стрелять LRLAP из двух своих орудий каждые 3 секунды.

Современный линкор

В сочетании с большим запасом боеприпасов на борту и большой дальностью по сравнению с обычной корабельной артиллерией это сделало бы возможной огромную огневую мощь против кораблей и наземных целей. Zumwalt должен был стать своего рода возрождением современного линкора.

Линкор USS Iwa ведет полный залп из своих 406-мм орудий. Фото: ВМС США

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В 1992 году ВМС США вывели из эксплуатации свой последний линкор «Миссури». Ранее, во время Второй войны в Персидском заливе, они использовали свои массивные 406-мм орудия, выпустив около 750 снарядов по иракскому побережью.

Zumwalt также должен был использовать свои орудия для атаки прибрежных целей, для которых в противном случае потребовались бы самолеты или крылатые ракеты. Истребители, стартующие с авианосцев, могут нести лишь ограниченное количество бомб и ракет, а также уязвимы для средств ПВО.

Крылатые ракеты имеют большие размеры, поэтому запасы боеприпасов на борту кораблей ограничены. Плюс они дорогие. 

LRLAP. Фото: Lockheed Martin


Боеприпасы были слишком дорогими

Но затем ВМС отказались от LRLAP. Один выстрел стоил 800 000 долларов. Это близко к стоимости ракеты. Современный «Томагавк» стоил вдвое дороже в 2016 году, когда ВМФ принял решение отказаться от LRLAP, но имеет значительно большую дальность полета (более 1600 км) и большую проникающую способность с 450 кг обычной взрывчатки.

Когда в 2001 году Zumwalt был выставлен на тендер, цена ожидалась на уровне 50 000 долларов за LRLAP. С поправкой на инфляцию в 2016 году это составило бы около 68 000 долларов.

Это соответствовало бы другим артиллерийским снарядам с GPS-управлением, например тем, которые используются армией США. M982 Excalibur — это 155-мм артиллерийский снаряд, но только с дальностью от 40 до 70 км. В 2016 году они стоили 68 000 долларов каждый.

С учетом 300 снарядов LRLAP на каждое орудие плюс еще 150 снарядов, хранящихся в резерве на корабле, это обошлось бы в 600 миллионов долларов. На эти деньги ВМС могли бы купить девять истребителей F/A-18 для использования на своих авианосцах.

Если бы ВМС полностью оснастили все три запланированных корабля Zumwalt системой LRLAP, это стоило бы 1,8 миллиарда долларов. Этого достаточно для покупки 18 истребителей-невидимок F-35C, которые ВМС США также используют на своих авианосцах.

В конечном итоге ВМС США закупили всего 150 LRLAP для испытаний на кораблях типа Zumwalt. Поскольку орудия AGS Zumwalt были адаптированы к LRLAP, они не могли легко вести огонь неуправляемыми боеприпасами или M982.

AGS во время пробной стрельбы. Фото: ВМС США

Военно-морскому флоту сначала пришлось бы разработать замену LRLAP, что опять же стоило бы денег. Поэтому 155-мм орудия решили вообще не использовать. Они на Zumwalt были неработоспособны - хотя корабль с самого начала проектировался под них и LRLAP. 

Этим решением Zumwalt был лишен своей основной функции. Но это по-прежнему самый современный эсминец в ВМС США, оснащенный функциями малозаметности и инновационным гибридным приводом, который позволяет 190-метровому военному кораблю двигаться со скоростью до 55 км/ч с помощью гребных винтов с электроприводом.

Стелс и системы запуска ракет дают возможность использовать его в качестве ПВО на флоте. Но Zumwalt для этого не подходит. При разработке мощный радар не применялся, поскольку предполагалось, что корабль в первую очередь будет использоваться для наземных атак с помощью LRLAP. Это означает, что он может использовать ракету SM-2 только против воздушных целей.

Программа Zumwalt

Программа Zumwalt зародилась в 1994 году и была развернута в 2001 году. Изначально ВМС США хотели иметь 32 эсминца этого класса. Из-за затрат их количество сократили до 24, затем до 7 и, наконец, до 3 штук.

Цена за единицу на данный момент составляет 9 миллиардов долларов. Первоначальный бюджет составлял 1,3 миллиарда долларов на корабль. Небольшое количество построенных кораблей отчасти является следствием высокой удельной стоимости.

USS Zumwalt был построен в октябре 2016 года и находится в эксплуатации с апреля 2020 года. USS Michael Monsoor был построен в 2019 году. В настоящее время он находится на промежуточном этапе ввода в эксплуатацию, прежде чем будет объявлен полностью работоспособным.

Военный корабль США USS Michael Monsoor. Фото: ВМС США

USS Lyndon B. Johnson — третий и последний корабль класса Zumwalt. Он был запущен в декабре 2018 года и в настоящее время проходит испытания.

Johnson был единственным кораблем типа Zumwalt, изначально построенным без 155-мм орудий. После получения системы запуска гиперзвуковых ракет его планируется принять на вооружение в 2027 году.

Планируется, что USS Michael Monsoor получит систему запуска во время следующего планового ремонта. В ВМФ пока не сказали, когда это произойдет. В любом случае планируется, что все три эсминца класса Zumwalt будут оснащены системой запуска к 2028 финансовому году. До того, как ВМФ остановился на этом плане, рассматривалась возможность оснащения кораблей Zumwalt рельсотроном. Однако проект рельсотрона был отменен.

12 гиперзвуковых ракет

По предыдущим сообщениям, Zumwalt будут нести до 12 гиперзвуковых ракет IRCPS. Однако подтверждение этому будет только тогда, когда USS Zumwalt можно будет увидеть без лесов для строительных работ.

IRCPS поднимает гиперзвуковой планер на необходимую высоту (примерно от 60 до 120 км). Затем он летит к цели на гиперзвуковой скорости без активной тяги. Точных данных по IRCPS пока нет, но планер должен легко превысить скорость 5 Маха (гиперзвуковая) и достичь скорости от 7 до 9 Маха. Сообщается, что дальность полета составляет более 2700 км.

ВМС планируют ввести в эксплуатацию IRCPS на авианосце USS Zumwalt к концу 2025 года. Однако в настоящее время неясно, насколько развит IRCPS. В 2023 году были отменены 3 испытания ракеты. В июне 2024 года прошли испытания совместно с армией США, где ракета получила название Long Range Hypersonic Weapon (LRHW). Результаты испытаний не разглашаются.

Испытание гиперзвуковой ракеты в июне 2024 г. Фото: ВМС США

Программа Zumwalt до сих пор считается одним из крупнейших провалов ВМС США: за стоимость одного эсминца Zumwalt можно было бы запустить четыре проверенных эсминца класса Arleigh Burke, которые тоже могут выполнять те же задачи. Тот факт, что корабли Zumwalt теперь получают IRCPS в качестве уникального аргумента в пользу продажи, аналитики по вооружениям рассматривают как попытку придать неудавшейся программе какой-то смысл.



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