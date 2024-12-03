Франция хочет инвестировать в ядерную энергетику, и довольно приличную сумму. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил в 2021 году стратегию «Франция 2030», которая также поддерживает стартапы в области ядерной энергетики.

Таким образом Jimmy Energy представляет себе небольшой модульный реактор. Изображение: Timmy Energy

Эти стартапы полагаются на так называемые малые модульные реакторы (ММР). Ядерные реакторы максимальной мощностью 700 мегаватт считаются ММР. Это примерно соответствует блоку теплоэлектростанции, которая при полной нагрузке может покрыть около 50 процентов потребностей среднего европейского города в электроэнергии. Три блока электростанции вместе вырабатывают более 1100 мегаватт электроэнергии.

Сообщается, что мини-ядерные реакторы безопаснее, чем их более крупные версии, и их можно построить быстрее. Еще одним преимуществом является относительно низкая закупочная цена: детали реактора будут производиться в больших количествах на заводах и собираться только на месте установки.

Франция хотела инвестировать миллиард евро в различные стартапы, которые обещают продвигать эту технологию. Миллионы уже были выделены, чтобы помочь компаниям на ранних стадиях внедрения технологии. Только после этого кандидаты были проверены экспертами, чтобы определить, кто из них обладает наибольшим потенциалом.

Но испытание закончилось печальным результатом, пишет французское издание Le Point. По мнению экспертов, у большинства из 12 стартапов, получивших финансирование, нет будущего. Реактор стартапа должен работать на плутонии – элементе, которого в природе нет.

Согласно бизнес-плану, для работы потребуется несколько тысяч тонн топлива. Однако ежегодно во всем мире производится только около 1000 тонн. Франция поставляет около 10 тонн плутония в год с завода по переработке в Ла-Аге.

«Удивительно, что ни один инвестор или сотрудник государственного инвестиционного агентства не осознал эту проблему», — пишут эксперты.

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Согласно секретному отчету, только 2–4 стартапа соответствуют требованиям для получения дальнейшего финансирования. Из оставшихся кандидатов ни один стартап не будет иметь ни малейшего шанса стать прибыльным в ближайшем или отдаленном будущем.

Два стартапа были отмечены как наиболее перспективные. Компания Jimmy Energy работает над высокотемпературным микрореактором и уже использует проверенную технологию. Компания хочет вывести свои микрореакторы на рынок к 2026 году. Однако реактор Jimmy Energy не производит электроэнергию, а только тепло для промышленных потребителей.

Второй стартап, Calogena, придерживается той же концепции, что и Jimmy Energy. Реактор тоже производит только тепло, но для городских теплосетей. Компания является частью французской Groupe Gorge, которая также работает в области робототехники и 3D-печати. В компании работает в общей сложности 2000 человек в 6 странах.

Вопрос, который сейчас возникает перед французским правительством: находится ли финансирование ядерных стартапов на правильном пути? Или такое финансирование – пустая трата денег? Решение о том, как будет продолжаться финансовая поддержка, должно быть принято до 10 декабря.





