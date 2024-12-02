Как показывает новый опрос, проведенный по заказу Google, все больше и больше детей имеют планшеты и мобильные телефоны.

В среднем дети получают свой первый смартфон в возрасте 10 лет. Опрос, проведенный по заказу Google, показывает, что у 58 процентов детей в возрасте от 5 до 8 лет уже есть мобильный телефон или планшет.



Первое цифровое устройство часто оказывается под рождественской елкой, и родители сталкиваются с проблемой установления основных правил использования цифровых технологий и обеспечения безопасности своих детей в интернете, говорится в исследовании.

Другой опрос, проведенный американским институтом маркетинговых исследований GutCheck, показал, что использование интернета увеличивается с возрастом. Почти половина всех детей проводят в интернете от 1 до 3 часов каждый день (49 процентов). Для детей от 5 до 8 лет это 45 процентов, а для детей от 9 до 12 лет — 58 процентов. 44 процента детей в возрасте от 13 до 17 лет проводят в сети от 1 до 4 часов, и столько же проводят в сети от 3 до 6 часов.

Более трех четвертей детей имеют собственный смартфон или планшет (77 процентов). Для детей от 9 до 12 лет этот показатель составляет 81 процент. В возрастной группе от 13 до 17 лет у 9 из 10 есть собственное устройство.

Большинство родителей (79 процентов) в прошлом году говорили со своими детьми на тему онлайн-безопасности. В некоторых странах (Германия) это значение выше и составляет 87 процентов, сообщил Google по результатам опроса, проведенного в нескольких странах.

40 процентов родителей затрудняются найти подходящее время для этих разговоров. 48 процентам родителей не хватает хороших примеров, объясняющих безопасность в интернете. 87 процентов считают, что их ребенок придет к ним, если у него возникнут проблемы в онлайн-мире.

74 процента родителей ограничивают время, которое их дети могут проводить перед экранами гаджетов. Около трети (32 процента) также используют технические инструменты для ограничения пользования электроникой. В то же время более 60 процентов родителей детей младшего возраста считают соответствующие их возрасту онлайн-руководства по безопасности наиболее полезным инструментом для лучшего обучения своих детей.