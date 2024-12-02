Цена биткоина выросла более чем на $26 000 в ноябре, что сделало этот месяц лучшим для BTC за всю историю – по крайней мере, в контексте роста цены.

В ноябре, который только что закончился, цена биткоина резко выросла. В начале прошлого месяца один BTC стоил около $70 000, но к концу ноября курс составил почти $96 500.







Цена биткоина в долларах США за последние годы (1-месячные свечи). Источник: TradingView

Благодаря этому увеличению стоимости более чем на $26 000 за BTC ноябрь этого года стал лучшим биткоин-месяцем за всю историю.В процентном отношении рост курса в ноябре также весьма впечатляет. С ростом более чем на 37 процентов это был лучший биткоин-месяц с февраля этого года. В то время BTC вырос почти на 44 процента за месяц.

Хотя недавнее ралли биткоина привлекло большое внимание, за почти 16-летнюю историю криптовалюты в общей сложности было 27 месяцев с более высоким относительным ростом цены. Биткоин обычно получает феноменальный рост во время бычьих рынков.

Тем не менее, прошлый месяц можно отнести к особенно сильным в контексте снижения доходности (от инвестиций в криптовалюту) с течением времени. В процентном отношении это был шестой лучший биткоин-месяц за последние четыре года.

Спотовые ETF на биткоины, одобренные в США в январе этого года, также продемонстрировали сильный приток средств в ноябре.

В прошлом месяце инвестиционные продукты привлекли более $6,5 млрд. Это сделало этот месяц лучшим месяцем для биткоин-ETF с точки зрения притока долларов.

С момента начала торгов в январе инвестиционные продукты получили чистый приток более $30 млрд. В совокупности спотовые ETF США на биткоины сейчас содержат почти 1,1 миллиона BTC, что эквивалентно более чем $100 млрд.

Тот факт, что ноябрь был таким сильным месяцем для биткоина в этом году, вероятно, мало кого удивил. Наиболее очевидным объяснением сильного роста цен является избрание дружественного к криптовалютам президента США Дональда Трампа. Однако ноябрь исторически является месяцем, в котором актив может вырасти больше всего – в среднем более чем на 36 процентов.

Кроме того, 2024 год — это год, когда произошло четвертый халвинг. Во время этого процесса количество вновь добавленных BTC на блок уменьшается вдвое, что всегда оказывалось фактором роста цены в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

За последние три года – 2012, 2016 и 2020 годы – ноябрь всегда был позитивным. И не только это: рост цены актива продолжался каждый декабрь, и следующий год также всегда был годом сильного роста.

Только время покажет, последует ли биткоин образцу своей недавней истории в декабре. Фундаментальная среда в любом случае должна это позволять.

Центральный банк США инициировал изменение денежно-кредитной политики, и дальнейшее снижение процентных ставок, которое в целом оказывает положительное влияние на такие активы, как биткоин, все еще ожидается.

Кроме того, ожидается, что нормативная база для биткоина значительно улучшится при Дональде Трампе на посту президента США. Это нововведение должно заставить институциональных инвесторов чувствовать себя более уверенно, делая свои первые шаги в этом секторе.

Трамп пообещал создать резерв биткоинов. Другие страны, вероятно, последуют этому примеру крупнейшей в мире экономике.

Биткоин теперь вошел в финансовую систему как законный актив, и даже критики могут понять, что творение Сатоши Накамото никуда не денется. За дальнейшими событиями, в том числе ценовыми, будет особенно интересно наблюдать в наступившем декабре.