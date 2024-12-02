Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Биткоин зафиксировал в ноябре самый высокий ежемесячный прирост за всю историю
Цена биткоина выросла более чем на $26 000 в ноябре, что сделало этот месяц лучшим для BTC за всю историю – по крайней мере, в контексте роста цены.

В ноябре, который только что закончился, цена биткоина резко выросла. В начале прошлого месяца один BTC стоил около $70 000, но к концу ноября курс составил почти $96 500.


Благодаря этому увеличению стоимости более чем на $26 000 за BTC ноябрь этого года стал лучшим биткоин-месяцем за всю историю.
Цена биткоина в долларах США за последние годы (1-месячные свечи). Источник: TradingView
В процентном отношении рост курса в ноябре также весьма впечатляет. С ростом более чем на 37 процентов это был лучший биткоин-месяц с февраля этого года. В то время BTC вырос почти на 44 процента за месяц.

Хотя недавнее ралли биткоина привлекло большое внимание, за почти 16-летнюю историю криптовалюты в общей сложности было 27 месяцев с более высоким относительным ростом цены. Биткоин обычно получает феноменальный рост во время бычьих рынков.

Тем не менее, прошлый месяц можно отнести к особенно сильным в контексте снижения доходности (от инвестиций в криптовалюту) с течением времени. В процентном отношении это был шестой лучший биткоин-месяц за последние четыре года.

Спотовые ETF на биткоины, одобренные в США в январе этого года, также продемонстрировали сильный приток средств в ноябре.

В прошлом месяце инвестиционные продукты привлекли более $6,5 млрд. Это сделало этот месяц лучшим месяцем для биткоин-ETF с точки зрения притока долларов.

С момента начала торгов в январе инвестиционные продукты получили чистый приток более $30 млрд. В совокупности спотовые ETF США на биткоины сейчас содержат почти 1,1 миллиона BTC, что эквивалентно более чем $100 млрд.

Тот факт, что ноябрь был таким сильным месяцем для биткоина в этом году, вероятно, мало кого удивил. Наиболее очевидным объяснением сильного роста цен является избрание дружественного к криптовалютам президента США Дональда Трампа. Однако ноябрь исторически является месяцем, в котором актив может вырасти больше всего – в среднем более чем на 36 процентов.

Кроме того, 2024 год — это год, когда произошло четвертый халвинг. Во время этого процесса количество вновь добавленных BTC на блок уменьшается вдвое, что всегда оказывалось фактором роста цены в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

За последние три года – 2012, 2016 и 2020 годы – ноябрь всегда был позитивным. И не только это: рост цены актива продолжался каждый декабрь, и следующий год также всегда был годом сильного роста.

Только время покажет, последует ли биткоин образцу своей недавней истории в декабре. Фундаментальная среда в любом случае должна это позволять.

Центральный банк США инициировал изменение денежно-кредитной политики, и дальнейшее снижение процентных ставок, которое в целом оказывает положительное влияние на такие активы, как биткоин, все еще ожидается.

Кроме того, ожидается, что нормативная база для биткоина значительно улучшится при Дональде Трампе на посту президента США. Это нововведение должно заставить институциональных инвесторов чувствовать себя более уверенно, делая свои первые шаги в этом секторе.

Трамп пообещал создать резерв биткоинов. Другие страны, вероятно, последуют этому примеру крупнейшей в мире экономике.

Биткоин теперь вошел в финансовую систему как законный актив, и даже критики могут понять, что творение Сатоши Накамото никуда не денется. За дальнейшими событиями, в том числе ценовыми, будет особенно интересно наблюдать в наступившем декабре.

#финансы #криптовалюты #биткоин
+
Написать комментарий (0)
Путин подписал закон, признающий криптовалюту имуществом и регулирующий её налогообложение
График BTC формирует нисходящий треугольник, пробой которого может двинуть цену к $80 000
Трамп защищает доллар, угрожая БРИКС повышением тарифов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Одессе береговые сооружения для защиты от морских высадок ушли под песок
3
Представлен летающий автомобиль, способный двигаться и поворачиваться в воздухе в любом направлении
3
Apple отказывается от 2-нм технологии в пользу System-On-Integrated-Chip от TSMC
2
МО РФ показало кадры как "инженерный танк" ИМР-2 легко убирает с дороги уничтоженный БМП-1 ВСУ
+
В России хотят связать южную и северную ветки Транссиба
+
Samsung Galaxy S25 получат новые цвета и Wi-Fi 7, а S25 Slim выйдет уже скоро
3
Названы 55 смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, которые могут получить Android 16
1
Дилеры России массово отказываются от китайских автомобилей
+
Microsoft настоятельно рекомендует пользователям Windows 10 переходить на Windows 11
2
Президент Грузии отказалась сложить полномочия, сославшись на якобы «нелегитимность» парламента
9
В Петербурге предложили возвести небоскреб-остров из списанных танкеров
3
SANY представила автокран, который способен поднимать тяжелые грузы на высоту до 200 метров
2
Тонкий флагман Galaxy S25 Slim будет уступать по производительности только Galaxy S25 Ultra
+
SpaceX успешно запускает спутники-шпионы и Starlink в одной миссии
+
Настольный ПК без вентилятора или как AMD меняет правила игры в охлаждении
9
8BitDo презентовала свою новую механическую клавиатуру в стиле ретро-консоли от Xbox
1
Nintendo получила более 800 тысяч чипов Nvidia T239
6
В Санкт-Петербурге в 2025 году будет реализован мегапроект стоимостью 210 миллиардов рублей
+
Зеленский назвал условие для мобилизации 18-летних граждан
5
Немецкий генерал спрогнозировал потерю ВСУ Покровска и участка в Курской области к концу 2024 года
2

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 30 ноября - 1 декабря
+
Total War: Warhammer III - пример идеальной игры в 2024 году
11
Почему процессоры Intel и AMD стали такими дорогими и медленными, прибавляя всего 5% за поколение
204
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей (Декабрь)
3
Где найти уникальное оружие и легендарные артефакты в S.T.A.L.K.E.R. 2
1
Почему нет смысла играть в ждуна, и как решить проблему выбора игрового ПК с жизненным циклом 6 лет
31
Моё тестирование Ryzen 9 9950X — неудачное раскрытие потенциала
7
Подборка хороших скидок на осенней распродаже Steam 2024 - от интересных игр до необычных проектов
+
Сериал "Приключения королевского стрелка Шарпа" - маленький шедевр из эпохи VHS
3
10 главных страхов пользователей ПК и ноутбуков в 2024 году — разбираемся в их актуальности
11

Сейчас обсуждают

Александр
10:37
А грузины оказались поумнее холюков. По крайней мере верхушка.
ЕС рассматривают возможность введения санкций против Грузии на фоне массовых протестов
Roditch
10:36
Вот это я понимаю уровень, журфак МГУ как минимум. Оказывается процессоры научились сами себя разгонять без участия людей.
Во Флориде из-за урагана «Хелен» сгорели несколько электромобилей
gotreksson
10:34
Нет, так и есть. 4000
iQOO готовит к выходу смартфон iQOO Neo 10R
Эдуард Кузнецов
10:31
Ну теперь, я думаю, можно и поизучать список совместимых модулел памяти для этой мамки. Ну так, на всякий...)))
Ryzen 9 9950X — неудачное раскрытие потенциала
Дмитрий Бармалеев
10:31
"С развитием локализованного производства ожидается рост цены. Снижение еще больше повысит ее конкурентоспособность на рынке." Всё как обычно, цена растет, но мы ожидаем снижение.
Great Wall Motors объявляет о «локализации» Haval M6 в России
Roditch
10:29
Никакого кумовства, исключительно демократические шаги.
Президент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера по двум уголовным делам
max1024
10:29
Поздравляю, желаю не останавливаться на достигнутом, даешь 10К кубрков =)
Российский оверклокер Traktor надеется получить 2000 золотых кубков HWBot
Vorvort
10:23
Учитывая цены на ПК железо игры должны быть бесплатныии и спонсироваться ппоизводителями железа. Обычно я бесплатно качаю народные версии, но если игра очень понравилась отблагодарю издателей и разраб...
Почему я принципиально не покупаю игры на релизе и избегаю игр с большой ценой
Микаил Муниров
10:18
А как же Poco F5? Или с ним все?
В Петербурге предложили возвести небоскреб-остров из списанных танкеров
StDionis
10:16
Уже вырезали, если ты так сильно трясешься
Энтузиасты выпустили полноценную российскую озвучку для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем