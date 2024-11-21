Благодаря увеличению производства техники российская армия получит очередную партию "Солнцепёков".

Российский завод "Уралвагонзавод" поставил Министерству обороны очередную партию тяжелых многопусковых термобарических ракетных установок ТОС-1А. Их производство должно было быть увеличено по сравнению с прошлым годом.

Многопусковая термобарическая ракетная установка ТОС-1

Опять же (как и в случае с поставками других видов тяжелой военной техники) не было предоставлено информации о том, сколько машин было доставлено. Они получили дополнительное оборудование, например, сетчатую броню, адаптированную по форме пусковой установки, предназначенную для повышения защиты от FPV-дронов и гранат, сбрасываемых с беспилотных летательных аппаратов.

Производство ТОС-1А должно было быть существенно увеличено благодаря увеличению штата сотрудников. В ходе апрельского визита бывшего министра обороны России Сергея Шойгу на завод "Уралвагонзавод" сообщалось, что производство выросло на 250%.

Увеличение производства означает, что этот тип оружия доказал свою эффективность в бою и его производство по-прежнему рентабельно (шасси, вероятно, представляют собой корпуса Т-72 старых модификаций, взятые из резервов). В настоящее время идёт работа над его новой версией в виде ТОС-3.

Российская тяжелая многопусковая термобарическая ракетная установка ТОС-1А с дополнительной сетчатой крышкой. Фото: "Ростех"

ТОС-1А "Солнцепёк" — самоходная многопусковая 220-мм реактивная установка на базе доработанного шасси танка Т-72. Это более современная версия системы ТОС-1М "Буратино". Эти машины иногда называют тяжелыми огнеметами из-за основного типа боевого оружия — реактивных ракет с термобарической боевой частью с дальностью действия 6-10 км. Планируется разработать ракеты с дальностью действия до 10 км. В настоящее время идёт работа над дальнейшим увеличением этого показателя.

Стандартный комплект ТОС-1А "Солнцепёк" состоит из одной 24-рельсовой ракетной пусковой установки (БМ-1) и двух боекомплектов ТЗМ-Т с запасом 24 ракет (по 12 в каждой машине). Время перезарядки боекомплекта в ТОС-1А составляет 24 минуты. Снаряженная масса автомобиля составляет 46 тонн.

Назначение ТОС-1 — уничтожение укреплений, живой силы и легкобронированной техники противника, а также поддержка пехотных подразделений и боевых машин. Система неоднократно использовалась, в том числе в Афганистане и во время Второй Чеченской кампании.

Техника также использовалась в бою иракскими войсками в 2014 году, уничтожая минные поля во время битвы при Тикрите. В настоящее время системами ТОС-1 оснащены армии Казахстана, России, Ирака, Алжира, Украины, Сирии и Азербайджана. Ее развитием является система ТОС-2 на шасси грузовика Урал-63706-0120. В настоящее время ведутся работы над новым вариантом в виде ТОС-3 "Дракон".