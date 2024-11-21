Иран также разрешит большему количеству инспекторов обследовать объекты соответствующей инфраструктуры.

Власти Ирана заявили, что ограничат свои запасы высокообогащенного урана в обмен на отказ западных стран от принятия резолюции Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), осуждающей Иран, сообщает в среду, 20 ноября, издание Iran International.



Конфиденциальные отчеты МАГАТЭ показывают, что Иран готов к ограничению своих запасов обогащенного урана до 60 процентов, примерно до 185 кг, и согласился рассмотреть вопрос о разрешении четырех дополнительных инспекторов МАГАТЭ посетить его ядерные объекты.

Уран, обогащенный до 60 процентов, «является лишь небольшим техническим шагом» до уровня, используемого при производстве ядерного оружия, который составляет 90 процентов. Эксперты говорят, что в настоящее время у Ирана достаточно обогащенного урана для создания четырех ядерных бомб.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи пригрозил в среду в разговоре с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, что, если страны, стоящие за проектом резолюции, «проигнорируют добрую волю Ирана и предпримут неконструктивные действия, Тегеран ответит соответствующим и соразмерно».

По данным оппозиционного сайта Iran International, западные страны не выйдут из резолюции, считая заявления Ирана очередной попыткой уклонения, как и неясное обещание углубления сотрудничества с МАГАТЭ, данное в марте прошлого года, которое так и не было полностью реализовано.

«Прекратите обогащать уран до 60 процентов. Им вообще не следует этого делать, потому что, как известно, такой высокообогащенный уран не может быть использован в гражданских целях», — заявил Reuters один западный дипломат, добавив, что процесс обогащения можно очень легко возобновить.

Предыдущие голосования показывают, что предложения, поддержанные ключевыми западными странами в Совете управляющих МАГАТЭ, будут легко приняты, отмечает Iran International. Принятая резолюция может стать катализатором для запуска во Франции, Великобритании и Германии механизма по восстановлению санкций ООН, введенных в отношении Ирана до заключения многостороннего ядерного соглашения с этой страной в 2015 году.

Соединенные Штаты намерены тесно сотрудничать с европейскими партнерами и «решительно поддерживают действия по привлечению Ирана к ответственности», сообщил сайту представитель Госдепартамента Мэтью Миллер, призвав Тегеран сотрудничать с МАГАТЭ.

Если Совет управляющих МАГАТЭ примет резолюцию, осуждающую Иран, «Исламская Республика, несомненно, предпримет ответные действия и примет новые меры в своей ядерной программе, что им наверняка не понравится», заявил Арагчи в интервью государственному телевидению.

По неподтвержденным сообщениям СМИ в Тегеране, иранские власти пригрозили, что в случае принятия резолюции они «запустят значительное количество современных центрифуг», используемых для обогащения урана, сообщает портал Iran International.