США являются одной из 25 стран, которые заявили об увеличении мирового ядерного потенциала в три раза к 2050 году во время прошлогодней конференции COP28 в Дубае.

Во время климатического саммита COP29 в этом году в Баку еще шесть стран решили присоединиться к инициативе по утроению установленной мощности ядерной энергетики в глобальном масштабе.

Инициатива была анонсирована в 2023 году во время COP28 в Дубае, и одними из ее подписантов были США. По данным Всемирной ядерной ассоциации, в настоящее время в мире действует около 440 ядерных реакторов общей установленной мощностью около 396 ГВт, обеспечивающих 9 процентов мирового спроса на электроэнергию.

Заседание COP29 На COP29 США объявили о своей программе действий и целях реализации этой инициативы. По данным Министерства энергетики США, стране потребуется дополнительно 200 ГВт новых ядерных мощностей для удовлетворения будущего спроса на энергию, обеспечения энергетической безопасности и достижения нулевых выбросов к 2050 году.

Для достижения этой цели правительство США запланировало более 30 действий в сотрудничестве с промышленностью. Они также призваны обеспечить безопасность цепочки поставок ядерного топлива и устранить российское влияние. В результате Соединенные Штаты утроят собственную ядерную мощность, которая сейчас достигает 97 ГВт.

К 2035 году планируется добавить 35 ГВт новых мощностей атомной энергетики, а затем к 2040 году — по 15 ГВт ежегодно. Кроме того, планируется увеличить мощность существующих энергоблоков и перезапустить выведенные из эксплуатации реакторы.

Как написано на сайте ведомства, «своевременное расширение отечественных ядерных мощностей потребует от нас строительства новых реакторов темпами, которых мы не видели с 1970-х годов». План состоит в том, чтобы в значительной степени полагаться на стандартизацию проекта и копирование решений из предыдущих реализаций.

Было указано, что в начале 2030-х годов могут быть построены крупномасштабные реакторы AP1000, а также современные микрореакторы и модульные реакторы.

Согласно предварительному исследованию, существующие атомные электростанции США могут обеспечить дополнительные 60 ГВт мощности с помощью легководных реакторов (таких как AP1000) и дополнительные 35 ГВт с разработкой малых модульных реакторов.

«Многие из этих объектов изначально были спроектированы для дополнительных энергоблоков, которые так и не были построены, и коммунальные предприятия могли бы получить выгоду от предыдущих обязательств перед Комиссией по ядерному регулированию США по ускорению процесса лицензирования», — говорится в сообщении.

Кроме того, США потенциально могут построить атомные электростанции (мощностью 128-174 ГВт) вблизи угольных электростанций (в зависимости от типа реактора) — в их районе уже существует некоторая необходимая инфраструктура и специализированный персонал, что ускорит процесс. Некоторые из них могут представлять собой небольшие модульные реакторы, которые потребуют меньших первоначальных капиталовложений и, следовательно, будут более доступными.

По данным Министерства энергетики США, ядерная энергетика в настоящее время является крупнейшим источником чистой энергии в стране и позволяет избежать выбросов более 470 миллионов тонн углекислого газа каждый год, что эквивалентно удалению 100 миллионов автомобилей с дорог.

В декабре 2023 года во время Климатического саммита в Дубае 25 стран мира заявили, что они «признают ключевую роль ядерной энергетики в достижении нулевых глобальных выбросов парниковых газов к середине столетия и в поддержании предела повышения температуры на 1,5°С».

14 крупнейших банков и финансовых учреждений мира заявили, что готовы поддержать инициативу.





