Планируются зоны отдыха, рестораны, магазины и американские горки в стиле Minecraft.

Популярная видеоигра Minecraft оживет в нескольких тематических парках. Как пояснил во вторник, 19 ноября, международный оператор британских тематических парков Merlin, аттракционы из мира видеоигр первоначально будут реализованы в парках США и Великобритании с 2026 года.

Фото: Merlin Entertainments

В основе сделки лежит соглашение на сумму $100 млн, между Merlin и шведским разработчиком Minecraft Mojang. Первые объекты в стиле Minecraft будут включать магазины, рестораны и интерактивные развлечения. Также будут американские горки Minecraft. Merlin еще не сообщил, будут ли использоваться также VR-гарнитуры для более глубокого погружения во вселенную компьютерной игры.

После того как аттракционы в стиле Minecraft зарекомендовали себя в США и Великобритании, Merlin также хочет предложить их в своих парках развлечений по всему миру. Merlin включает в себя, среди прочего: Legoland, Sea Life, Парки Свинки Пеппы, Музей мадам Тюссо.

Microsoft приобрела разработчика Minecraft Mojang в 2014 году. Minecraft, впервые выпущенная в 2009 году, является самой продаваемой компьютерной игрой всех времен: каждый месяц в нее играют более 140 миллионов человек по всему миру.

Видеоигра, которая, несмотря на свою простую графику, очаровывает даже опытных геймеров, посвящена построению собственных миров из блоков кубической формы и борьбе с монстрами.