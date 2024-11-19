Министерство обороны Великобритании рассказывает о новом оружии Spear 3 в пресс-релизе от 17 ноября.

F-35 с ракетой Spear 3. Фото: MBDA

Испытание «крылатой ракеты будущего» состоялось в Видселе в Швеции в середине октября. Robotförsöksplats Norrland — это полигон для испытаний ракет и самолетов, используемый не только шведской армией, но и многими оборонными компаниями.

Имеется запретная зона для испытаний оружия площадью около 1650 км². Компания MBDA, производитель Spear 3, постоянно использует полигон и уже провела там испытания своей ракеты Brimstone 3.

В ходе испытаний Spear 3 была запущена с истребителя Eurofighter Typhoon. Британские ВВС также используют истребители Eurofighter, но когда Spear 3 поступит на вооружение, её сначала будут использовать на истребителе-невидимке F-35B.

Spear 3 (оранжевого цвета для испытаний) на Eurofighter. Фото: MBDA

К концу года Британия будет иметь 37 самолетов F-35B. Самолет с вертикальным взлетом, среди прочего, будет использоваться на двух авианосцах ВМС Великобритании: HMS Queen Elizabeth и HMS Prince of Wales.

Во время испытаний Spear 3 была запущена «с большой высоты на высокой скорости». Ее целью стал вышедший из строя танк, к которому она подлетела и поразила, как и планировалось, под крутым углом. Вместо боеголовки у ракеты был блок телеметрии для сбора данных о поведении в полете.

Spear 3 во время испытаний незадолго до удара. Фото: MBDA

Фактически это второй полет Spear 3. Первый прототип с самолета Eurofighter был запущен в 2016 году. Однако в MBDA подчеркивают, что это был просто демонстрационный полет, без технологий обнаружения и нахождения целей. «Сквозное» испытание, которое сейчас успешно проведено, является важной вехой в подготовке Spear 3 к вводу в эксплуатацию.

Spear 3 в текущем тесте. Фото: Министерство обороны Великобритании

Есть причина, по которой Министерство обороны так празднует успешное по британским стандартам испытание Spear 3. Выпуск мини-крылатой ракеты несколько раз откладывался. Оборонной компании MBDA была поручена разработка в 2010 году. В 2016 году поступил последующий заказ на совместимость Spear 3 с F-35B.

Ввод в эксплуатацию изначально планировался на 2025 год — первые испытания оружия должны были состояться в 2023 году. Тогда было сказано, что Spear 3 должна быть полностью введена в эксплуатацию не раньше 2028 года. Совсем недавно британское министерство обороны заявило, что ввод в эксплуатацию планируется «до конца десятилетия», поэтому эксперты по вооружениям в настоящее время ожидают, что это произойдет с 2030 по 2035 год.

У Британии нет ни одной ракеты класса «воздух-поверхность» для F-35B. По наземным целям он может сбрасывать только управляемую бомбу Paveway IV.

Paveway IV при массе 230 кг обладает достаточной проникающей способностью, но по сути это даже не планирующая бомба: диапазон поражения очень мал. Так что F-35B должен находиться очень близко к цели. Даже если он обладает свойствами малозаметности, это представляет собой огромный риск в воздушном пространстве.

Аббревиатура Spear означает Selective Precision Effects At Range, то есть «Избирательное точное воздействие на расстоянии». В британских вооруженных силах это управляемые ракеты, стреляющие с воздуха по наземным целям.

Spear 1 — управляемая бомба Paveway IV.

Spear 2 — ракета класса «воздух-земля» Brimstone (несовместима с британскими F-35B).

Spear 3 — мини-крылатая ракета.

Spear 4 — плановая модернизация крылатой ракеты Storm Shadow.

Spear 5 станет преемником Storm Shadow и предназначена для использования против наземных целей и кораблей.

По данным Минобороны Великобритании, Spear 3 будет иметь дальность не менее 100 км, по данным MBDA — более 140 км. Большая дальность полета, хотя и очень компактная, возможна благодаря складным крыльям. Поэтому это скорее мини-крылатая ракета, нежели обычная ракета класса «воздух-поверхность».

Изображение Spear 3 с развернутыми крыльями. Фото: MBDA

Она летит к цели на высоких дозвуковых скоростях. Для этого Spear 3 использует GPS и инерциальную навигацию (ИНС). При последнем заходе на посадку использует головку самонаведения, поддерживающую радар, инфракрасный и лазерный режимы.

Spear 3 может идентифицировать и отслеживать цели автономно. Пилот или оперативный центр могут назначить Spear 3 новую цель через соединение для передачи данных — например, если более важная цель была обнаружена в районе боевых действий или по пути туда. Spear 3 также может лететь по заранее запрограммированному маршруту в район боевых действий, например, чтобы избежать позиций ПВО, находящихся на пути.

Мини-крылатая ракета предназначена для применения против кораблей, ПВО, танков, укреплённых позиций и быстродвижущейся техники. Информации о проникающей способности пока нет. Поскольку ожидается, что Spear 3 будет весить менее 90 кг, боеголовка, вероятно, будет весить менее 40 кг. Кажется, это не так уж и много, но Spear 3 с самого начала разрабатывалось как высокоточное оружие, позволяющее избежать сопутствующего ущерба.

Преимущество малого веса: F-35B сможет перевозить до 8 ракет Spear 3. Поскольку её длина составляет всего 1,8 метра, все ракеты помещаются во внутренние отсеки вооружения истребителя и не требуют крепления под крыльями. Таким образом, радиолокационная заметность истребителя-невидимки остается максимально низкой, чтобы его не обнаружили средства ПВО противника.

Изображение F-35 с 8 Spear 3 во внутренних оружейных отсеках. Фото: MBDA

Таким образом, один F-35B мог бы одновременно поразить 8 различных танков или зенитных позиций, оставаясь при этом на достаточно комфортной безопасной дистанции более 100 км.

Этого недостаточно для систем ПВО большой дальности, таких как российские С-400 и С-500 — они имеют дальность действия более 300 км.

Однако более распространенные системы ближней и средней дальности обычно преодолевают расстояние от 20 до 40 км. Примером тому является российский «Панцирь-С1».

Помимо Spear 3, MBDA одновременно работает над Spear-EW. Вместо боеголовки со взрывчаткой у неё устройство для РЭБ. Это решение позволяет ей блокировать сигналы или имитировать радиолокационные сигналы от более крупных ракет и самолетов.

Изображение Spear 3 с РЭБ. Фото: MBDA

Spear-EW призвана действовать как приманка, отвлекающая средства ПВО. Идея состоит в том, что Spear 3 и Spear-EW действуют совместно. Пока ПВО ведет огонь своими ракетами по Spear-EW, Spear 3 может подойти с другого направления и уничтожить пункт управления огнем или пусковые установки батареи ПВО.

Хотя британское правительство в настоящее время говорит только об использовании Spear 3 для F-35B, её также можно использовать и для Eurofighter. В 2018 году на авиасалоне был показан концепт капсулы с тремя Spear 3.

Капсула с тремя Spear

Eurofighter мог нести как минимум четыре таких модуля. Однако на нем все равно останется место для дополнительных топливных баков и ракет «воздух-воздух».

Eurofighter с блоками Spear 3 и F-35. Фото: MBDA

Уже есть второй заказчик Spear 3 в Италии. Там мини-крылатая ракета будет использоваться не только с F-35B, но и с F-35A. В отличие от F-35B вариант самолета версии А предназначен для обычного взлета с взлетно-посадочной полосы.