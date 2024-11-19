Благотворительная организация Google увеличила бюджет на фундаментальные исследования в области искусственного интеллекта еще на $20 млн.

Google.org выделяет дополнительные 20 миллионов долларов на продвижение искусственного интеллекта в новаторских научных проектах. Эта сумма дополняет 200 миллионов долларов, которые Google.org инвестировала в проекты на базе искусственного интеллекта за последние 5 лет для ускорения научной работы. Google объявил об этом в Лондоне на первом форуме «ИИ для науки», организованном Google DeepMind и Королевским обществом.



Королевское общество — национальная академия наук Соединенного Королевства. Поддерживаемые проекты включают разработку новых пластмасс, улучшение исследований рака у женщин и поддержку организации «Врачи без границ».





Google.org — это благотворительное некоммерческое подразделение Google, существующее с 2005 года. Организация занимается решением глобальных проблем с помощью технологий и данных. Она поддерживает некоммерческие организации и социальные проекты в таких областях, как охрана окружающей среды, образование, здравоохранение, кризисное управление и равные возможности.

Недавнее вручение Нобелевской премии по химии исследователям Google Deepmind Демису Хассабису и Джону Джамперу иллюстрирует, как ИИ продвигает науку. Их проект AlphaFold, который точно предсказывает структуру белков, используется более чем двумя миллионами исследователей в 190 странах. Он помогает бороться с малярией, разрабатывать новые методы лечения болезни Паркинсона и многое другое. ИИ также способствует прогрессу в таких областях, как гидрология, нейронаука и исследования климата.

Лауреат Нобелевской премии по химии Хассабис, генеральный директор и соучредитель Google DeepMind, заявил, что, по его мнению, искусственный интеллект поможет ученым и исследователям достичь некоторых из крупнейших прорывов нашего времени.