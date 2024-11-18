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ITV: во время строительства The Line и других проектов в Саудовской Аравии погибло 21 000 рабочих

Проекты NEOM в Саудовской Аравии находятся в кризисе и сталкиваются с серьезными обвинениями.
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Масштабные строительные проекты в Саудовской Аравии в последние годы вызывали в равной степени удивление и сомнение в их реализации. Неудивительно, что регулярно поднимается вопрос о том, смогут ли когда-нибудь реализоваться мегапроекты и принесут ли они желаемый успех.
Проект города-стены The Line
Как известно, с помощью проектов NEOM Саудовская Аравия хочет проложить себе путь к будущему, независимому от экспорта нефти. На эти цели будет выделено более 925 миллиардов долларов. Однако сейчас проект, судя по всему, сталкивается с серьезными трудностями.

Многолетний генеральный директор NEOM Надми ан-Наср больше не является главой будущего проекта. Официально NEOM хочет начать новый этап. Неофициально говорят, что наследный принц Саудовской Аравии более чем недоволен ходом реализации проектов. В последние несколько дней прозвучали и чрезвычайно серьезные обвинения.

Сообщается, что с тех пор, как восемь лет назад открылись строительные площадки проекта NEOM, погибло несколько тысяч иностранных рабочих. Согласно документальному фильму британского телеканала ITV, во время строительства города-стены The Line длиной 170 километров и других футуристических проектов погибло более 21 000 рабочих.

Кроме того, сообщается, что с 2017 года пропало более 100 000 мигрантов. Согласно документальному фильму ITV, эти рабочие в основном из Непала, Бангладеш и Индии. Саудовская Аравия отвергает данные цифры, заявляя, что это ложная информация.

Некоторые источники также на условиях анонимности сообщают, что строительные проекты сильно отстают от графика, что затраты растут до неизмеримых высот и что неоднократно возникают вопросы, ставящие под сомнение полезность и успех проектов.

Несколько месяцев назад сообщалось, что первоначальный масштаб The Line будет радикально сокращен. Вместо 1,5 миллиона к 2030 году в городе будет проживать менее 300 000 человек. Город протянется, как линия через пустыню, между двумя зеркальными стенами.

Саудовская Аравия также опровергла эту информацию. Во многом неясно, каковы на самом деле текущие планы NEOM.

В любом случае страна хочет привлечь инвесторов, публикуя фотографии, показывающие ход строительства отдельных проектов.


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технологии строительство саудовская аравия the line
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