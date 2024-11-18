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kosmos_news
Революционный авиадвигатель объединит преимущества турбореактивных и турбовентиляторных приводов
Новый авиационный двигатель компании Astro Mechanica призван объединить преимущества турбореактивных и турбовентиляторных двигателей.

Компания Astro Mechanica работает над новым типом авиационного двигателя, который, как сообщается, будет особенно эффективным. «Турбоэлектрический адаптивный двигатель» будет опираться, среди прочего, на электродвигатели.
Фото: Astro Mechanica
Это стало возможным благодаря тому, что компрессор приводится в движение электродвигателями. Это решение позволяет ему вращаться с разной скоростью и адаптироваться к скорости воздуха и циклу сгорания.

Сам двигатель должен сочетать в себе преимущества турбореактивных и турбовентиляторных двигателей. С одной стороны, с ним должны быть достижимы высокие скорости. При этом он должен оставаться эффективным даже на низких скоростях. Он также должен быть более компактным, чем современные турбовентиляторные приводы.

Astro Mechanica недавно достигла важной вехи. Впервые было проведено огневое испытание, в ходе которого двигатель работал на 30-процентной мощности. Об этом сообщает портал Newatlas.
Фото: Astro Mechanica
Классические турбореактивные двигатели (ТРД), например те, которые используются в истребителях, всасывают воздух, который затем полностью проходит через двигатель. Это создает тягу. Данное решение эффективно на высоких скоростях, но не на низких.

С другой стороны, современные авиалайнеры теперь летают с турбовентиляторными двигателями (ТРДД). Помимо потока активной зоны через двигатель, они генерируют еще один поток воздуха, направленный вокруг активной зоны. Однако двигатель в целом больше, что отрицательно сказывается на весе и аэродинамике. Проще говоря, у ТРД мало воздуха сильно разгоняется, а у ТРДД много воздуха разгоняется медленно.

В качестве примера Astro Mechanica приводит гражданский сверхзвуковой самолет Concorde («Конкорд»), который также был оснащен турбореактивными двигателями. Они были крайне неэффективны, особенно на очень низких скоростях. Судя по всему, 2 тонны керосина сгорали только при выруливании на взлетно-посадочную полосу.

Основатель компании Ян Брук утверждает, что с новыми турбоэлектрическими двигателями запас хода Concorde был бы на 61 процент больше.

По словам Брука, у его двигателя будут и другие преимущества. Он имеет меньше движущихся частей, чем турбовентиляторные двигатели, поэтому его легче собирать и обслуживать. Также сообщается о возможном будущем двигателе с использованием сжиженного газа или синтетического метана.

В качестве следующего шага Брук хочет построить экспериментальный самолет с четырьмя новыми двигателями GE и двумя турбовинтовыми двигателями CT7. Затем компания хочет полететь из Сан-Франциско в Токио на сверхзвуковой скорости.

#технологии #авиация #двигатель
Источник: newatlas.com
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