Чтобы полететь на Луну или Марс, Starship SpaceX должен иметь возможность дозаправки в космосе. Соответствующее испытание планируется начать в марте 2025 года, как объявило НАСА.

В середине октября 2024 года SpaceX удалось совершить исторический маневр: нижняя ступень ракеты огромного космического корабля SpaceX Starship была захвачена роботизированными механизмами стартовой башни. План на 2025 год состоит в том, чтобы таким же образом безопасно вернуть верхнюю часть стартовой системы на землю.

Дозаправка Starship в космосе. Изображение: SpaceX

Также в 2025 году – весной – SpaceX планирует провести еще один амбициозный маневр: дозаправку в космосе. Соответствующее заявление сделал менеджер НАСА Кент Хойнацки в интервью порталу Spaceflight Now.

Предполагается, что всё это должно работать следующим образом: две ракеты Starship будут отправляться на орбиту каждые три-четыре недели. Затем они должны состыковаться друг с другом, и один корабль передаст другому топливо.

Как пишет портал Gizmodo, во время более раннего испытательного полета SpaceX перенесла около десяти тонн жидкого кислорода из резервуара для перекачки в основной резервуар на борту Starship на орбите. Предстоящие тесты, конечно, будут совершенно другого уровня сложности.

Если испытания пройдут успешно, эта технология дозаправки откроет возможность перемещения «огромного количества полезной нагрузки и грузов за пределы земной сферы», сказал Хойнацки. НАСА заявляет, что это решение важно для постоянного присутствия на Луне или для осуществления пилотируемых полетов на Марс.

Дозаправка в космосе является частью многомиллиардной сделки между SpaceX и космическим агентством США. Соответствующую технологию можно будет использовать уже в сентябре 2026 года, когда НАСА захочет отправить людей на Луну.

В частности, от 8 до 20 кораблей заполнят склад топлива на орбите. Речь идёт о грузе массой от 100 до 150 тонн (жидкого кислорода и жидкого метана). Топливо, в свою очередь, предназначено для дозаправки 1200-тонного бака планируемого космического корабля HLS (система высадки человека), который затем продолжит свое путешествие на Луну.

Однако до сих пор неясно, сможет ли SpaceX быстро вывести на орбиту два корабля Starship к весне 2025 года для испытания системы дозаправки. Но это важно для НАСА для продвижения своих лунных планов. Заявление НАСА, возможно, усилило давление на SpaceX.