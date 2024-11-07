Экспериментальная машина оснащена реактивным двигателем истребителя и должна впервые взлететь через несколько недель.

С помощью экспериментального самолета X-59 НАСА хочет обойтись без так называемого звукового удара при полете. Благодаря новейшим технологиям и необычной конструкции громкий хлопок при преодолении так называемого звукового барьера сводится к едва уловимому шуму.

Фото: Lockheed Martin

Если эти цели будут достигнуты, результаты исследований могут быть использованы при разработке новых сверхзвуковых самолетов. В конечном итоге, путешествия на сверхзвуковых скоростях могут получить вторую жизнь.

X-59. Фото: НАСА

Звуковой удар возникает из-за того, что воздух перед самолетом сжимается по мере увеличения его скорости. Однако эта локальная волна давления пытается уравновеситься и распространяется со скоростью звука (343 метра в секунду).

Если самолет превысит эту скорость, волна уже не сможет компенсировать ее достаточно быстро. Внезапно плотность воздуха вокруг объекта увеличивается. Это сжатие (звуковой барьер) можно услышать как громкий хлопок.

После того, как в январе был представлен окончательный проект X-59, НАСА в сотрудничестве с Lockheed Martin приступило к испытаниям двигателя реактивного самолета. Первым делом необходимо выяснить, нормально ли работают системы самолета при включении двигателя.

Фото: НАСА

Самолет оснащен одним турбовентиляторным двигателем. Это модифицированный двигатель F414-GE-100 от General Electric, который обычно используется в истребителях F-18 вооруженных сил США.

Двигатель поднимет X-59 на высоту до 16 760 метров и обеспечит скорость 1,4 Маха или около 1 490 км/ч. Длина самолета составляет около 30 метров, а размах крыльев около 10 метров.

Из-за длинной законцовки и необычной передней части Х-59 приходится обходиться без лобового стекла. Вместо этого пилоту приходится ориентироваться с помощью монитора 4K, на котором отображаются изображения с передних камер.

Фото: НАСА/Lockheed Martin

Фактически НАСА планировало начать первые испытательные полеты в этом году. Однако эти сроки соблюсти уже невозможно. Первый полет X-59 запланирован на начало 2025 года.