В мае 2022 года изображение Стрельца А* вызвало ажиотаж; на нем показана сверхмассивная чёрная дыра в центре Млечного Пути в мельчайших деталях. Теперь исследователи считают, что изображение неверно отображает реальность.

В 1990-х годах, после многих лет наблюдений, две группы астрономов и астрофизиков смогли доказать, что в центре Млечного Пути находится сверхмассивная чёрная дыра. За это первооткрыватели впоследствии были награждены Нобелевской премией.







Изображение Стрельца А* (по сути чёрная дыра) появилось в мае 2022 года. Оно было создано на основе данных сети Event Horizon Telescope. Изображение было представлено в прямом эфире на телевидении, что в определенной степени говорит о значимости этого открытия. Ранее восемь радиотелескопов, размещенных по всей Земле, наблюдали за чёрной дырой синхронно в течение длительного периода времени.

Затем данные были объединены суперкомпьютером для создания общей картины. Сообщается, что на то, чтобы общая картина была закончена, потребовалось в общей сложности пять лет, как тогда подчеркнули ученые. Поэтому теория о том, что изображение неверное, очень удивила научное сообщество.

Но именно это утверждает команда Японской национальной астрономической обсерватории (NAOJ) под руководством астронома Миёси Макото. Якобы аккреционный диск чёрной дыры имеет другую форму, чем предполагалось ранее, согласно изображению.

«Мы подозреваем, что изображение аккреционного диска появилось в результате ошибок во время процесса визуализации», — сказал Макото.

Согласно статье, опубликованной Королевским астрономическим обществом, часть чёрной дыры является скорее артефактом, чем астрономической структурой. К такому выводу исследователи пришли, когда проанализировали данные, на основе которых было создано изображение чёрной дыры в период с 2017 по 2022 год.

Японские астрономы применили иной способ анализа, в корне отличный от подхода Event Horizon Telescope, как пишет Gizmodo. Оказалось, что аккреционный диск имеет вытянутую форму, а не бубликообразную структуру.

Новые изображения с телескопа Event Horizon, который специализируется на визуализации чёрных дыр, могут вскоре показать, права ли команда астрономов из Японии.

В августе 2024 года операторы телескопов объявили о новом методе наблюдения, который должен позволить получать изображения значительно более высокого разрешения. Планируется также наблюдение из космоса с помощью так называемой миссии Event Horizon Explorer.