Все крупные производители полагаются на искусственный интеллект, но покупателям важнее другое. Об этом свидетельствуют данные опроса портала Cnet.

Сейчас тренд номер один в мире технологий — это, без сомнения, искусственный интеллект (ИИ). Технология не ограничивается рынком смартфонов. Все крупные производители уже присоединились к этому тренду и рекламируют свои новейшие устройства с функциями искусственного интеллекта.



Google полагается на ИИ-помощника Gemini, который глубоко интегрирован в смартфоны Pixel. У Samsung есть Galaxy AI, созданный на базе Google. Apple представляет собственную платформу искусственного интеллекта Apple Intelligence для iPhone с iOS 18.1. Хотя на данный момент этого ИИ еще нет в ЕС, к 2025 году он, вероятно, появится и в Европе.

Однако энтузиазм производителей по поводу ИИ пока по-настоящему не дошел до покупателей. По крайней мере, это следует из текущего опроса клиентов в США, проведенного Cnet.

Например, был задан вопрос, что будет мотивировать клиентов купить новый смартфон. 61 процент респондентов чаще всего упоминали увеличение срока службы батареи. На втором месте по популярности был ответ — больше места для хранения, а на третьем — функции камеры. Только 18 процентов опрошенных упомянули функции искусственного интеллекта.

В ходе опроса были проведены сравнения между пользователями iPhone, Samsung и Google Pixel: довольно осторожное стремление к использованию ИИ (от 18 до 23 процентов) одинаково отражено во всех опрошенных группах.

Считается, что времена крупных аппаратных инноваций в смартфонах прошли. Такие вещи, как дисплеи или камеры, теперь стали настолько продвинутыми, что ни один производитель больше не может идти на компромисс в этих элементах. Вот почему компании все чаще пытаются отличаться друг от друга функциями программного обеспечения. Основное внимание в этих разработках уделяется функциям, основанным на искусственном интеллекте. Центральное место во всех этих инноваций в области ИИ занимают фотоинструменты и способность удалять из изображений отвлекающие объекты или людей.

Складные сотовые телефоны также вызвали в лучшем случае посредственный интерес среди опрошенных. 52 процента говорят, что не заинтересованы в покупке смартфона со складным дисплеем.

Складные мобильные телефоны лучше всего воспринимаются миллениалами. Лишь 42 процента в этой возрастной группе категорически исключают приобретение такого устройства.