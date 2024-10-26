Генеральный директор американской компании является явным поклонником электромобиля Xiaomi, как он объясняет в подкасте. Его заявления стали вирусными в Китае.

Китай, похоже, намного опережает европейских и американских производителей автомобилей. Не только когда дело касается цен, но и когда речь идет о технологиях, программном обеспечении и качестве, китайские автопроизводители угрожают обогнать местные компании.

Xiaomi SU7. Фото: Xiaomi

К такому выводу, видимо, пришел глава американского производителя автомобилей Ford. В 40-минутном подкасте «Everything Electric Show» Джим Фарли рассказывает, среди прочего, о своем опыте работы с электромобилями в Китае и, в частности, рассказывает о Xiaomi SU7.





«Они продают 10 000 или 20 000 штук каждый месяц, и все выпускаемые машины распродаются в течение полугода. Это бренд, который намного известнее, чем марки обычных производителей автомобилей», — говорит Фарли.

Компания Ford импортирует Xiaomi SU7 из Китая уже на протяжении 6 месяцев и продолжит это делать, добавил Фарли. В Китае заявление генерального директора Ford вызвало переполох и стало вирусным, пишет китайский эксперт по электромобилям Лэй Син в публикации на платформе X.