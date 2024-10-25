Исследователи проверяют работоспособность коммуникационного оборудования в случае катастрофического сценария.

Китайские ученые проверили, как их военная система передачи данных будет работать в экстремальном случае. Как сообщает SCMP, был смоделирован сценарий конца света.







Было смоделировано то, что происходит, когда ядерное оружие взрывается в стратосфере. Такая атака называется высотным электромагнитным импульсом (HEMP). Когда ядерное оружие взрывается на высоте примерно 30 километров, образующийся всплеск гамма-излучения взаимодействует с атмосферой Земли. Возникающий в результате электромагнитный импульс может перегрузить, повредить или даже разрушить электронные устройства и системы.

Военные стандарты Китая и США требуют, чтобы любое оборудование, сертифицированное как безопасное при HEMP, было работоспособным после воздействия электрического поля напряжением 50 000 вольт на метр. Для сравнения: обычные бытовые приборы также генерируют электрические поля в ближайшем окружении. Напряженность поля обычно находится в диапазоне нескольких вольт на метр.

С высоковольтными линиями соответствующий показатель намного выше. Непосредственно под высоковольтной линией 380 кВ напряженность электрического поля у земли может достигать 5000 вольт на метр. Таким образом, лишь десятая часть того, что должны выдержать HEMP-безопасные военные устройства.

По их собственным заявлениям, китайские исследователи теперь увеличили значение во время испытания до 80 000 вольт на метр. И испытание все равно прошло успешно. Оборудование продолжало работать, несмотря на сильное воздействие поля. Сеть передачи данных осталась неповрежденной.

За оборудованием для передачи данных стоит корпорация China Electronics Technology Group (CETC). Это основной поставщик оборудования радиоэлектронной борьбы для китайской армии (НОАК). Другие подробности испытания не разглашаются. Также неясно, когда именно оно было проведено.

В сентябре в китайском журнале Wireless Communication Technology была опубликована соответствующая статья о снижении высокой напряженности поля в оборудовании связи, пишет SCMP.

Инженер проекта Ли Чжируй пишет, что HEMP-атаки могут привести к «значительному повреждению электронного оборудования». Поэтому защитные меры «критически важны для повышения живучести оборудования».

Меры включают отведение сильных электромагнитных импульсов в землю, подобно громоотводам. Гораздо сложнее предотвратить проникновение импульсов через «черные двери», т.е. через щели и отверстия в корпусах устройств, линиях электропередачи или кабелях. Этого можно избежать с помощью более качественных материалов, производственных процессов или конструкций. Особо упоминается специальная технология сварки.





