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kosmos_news
ВМС США хотят сбивать ракеты и дроны гиперзвуковыми снарядами
Эсминцы ВМФ смогут отбиваться от крылатых ракет, беспилотников и самолетов с помощью гиперскоростного снаряда, который будет выпускаться из пушки.

Армия США в настоящее время работает над гиперзвуковой системой ПВО на базе 155-мм гаубицы. В её основе лежат высокоскоростные снаряды, которые на самом деле были разработаны для неудавшегося электромагнитного рельсотрона ВМС США. При стрельбе из рельсотрона они должны были лететь со скоростью свыше 3000 метров в секунду (8,7 Маха). Проект с калибром 155 мм теперь называется «Многодоменная артиллерийская пушка» (MDAC).


Этот снаряд также проходит испытания ВМС США в открытом море, как сообщает Naval News. Стрельба ведется из легкой пушки Mark 45. В отчете содержится ссылка на информацию менеджера компании BAE Systems, которая производит снаряды.

По словам представителя BAE, сверхскоростной снаряд (HVP) «успешно продемонстрировал свою эффективность против различных воздушных угроз» во время морских испытаний, что «может помочь удовлетворить требования ВМФ по противовоздушной обороне».

Снаряды выпускались с эсминцав ВМС США. Благодаря своей высокой скорости снаряд способен сбивать практически все приближающиеся угрозы, не будучи перехваченным.

Рельсотрон работает аналогично катапульте. Снаряд движется между двумя рельсами — отсюда и название. Одна рельса заряжена положительно, другая отрицательно. Цепь между двумя рельсами замыкается токопроводящей кареткой.

Это создает магнитное поле. Возникает сила Лоренца, при которой магнитное поле воздействует на движущиеся заряды. При этом каретка разгоняется в направлении, противоположном источнику энергии, то есть в сторону дульного среза рельсотрона. Это приводит к тому, что снаряд на затворе отлетает с чрезвычайно высокой скоростью.

Преимущества рельсотронов:

  •  Более чем в 10 раз превышает дальность действия обычного оружия
  •  Управляемый снаряд рельсотрона стоит менее 20 процентов от цены ракеты
  •  Экономия места и веса боеприпасов: метательные заряды для гранат/снарядов больше не нужны

Недостатки рельсотронов:

  •  Высокая температура от выстрела повреждает направляющие и другие компоненты, снижая долговечность
  •  Мощные рельсотроны все еще слишком велики для использования на мобильных устройствах

Mark 45 может стрелять от 16 до 20 HVP в минуту для поражения воздушных угроз, таких как крылатые ракеты, дроны и самолеты. В отличие от рельсотронов, снаряды не «катапультируются» с помощью электромагнетизма, а выстреливаются традиционным способом с помощью метательного заряда.

Высокая скорость достигается за счет того, что HVP представляет собой тонкий заряд. Поскольку более тонкий снаряд легче, он достигает более высокой скорости. В боевых танках этот принцип используется при стрельбе бронебойными снарядами.

Неизвестно, насколько быстро HVP вылетал из Mark 45 на текущих испытаниях. Возможно, скорость может быть ниже 5 Маха, что уже не является гиперзвуковой скоростью. В любом случае аббревиатура HVP относится к его первоначальному использованию в рельсотроне.

По данным BAE Systems, дальность полета снарядов составляет от 74 до 93 километров при стрельбе из Mark 45. Эффективная дальность стрельбы штатными боеприпасами составляет 37 километров.

Согласно текущему состоянию, HVP для Mark 45 не имеет боевой части со взрывчатым веществом. Вместо этого цель уничтожается только за счет кинетической энергии, то есть тарана.

Для обеспечения поражения цели у него имеется головка самонаведения. Какой тип пока не известно. Наиболее вероятный вариант — инфракрасная головка ГСН, типа той, что используется в зенитных ракетах.

HVP будет использоваться в дополнение к обычным ракетам-перехватчикам, размещенным в системе вертикального пуска (VLS) эсминца. Корабли класса «Арли Берк» обычно несут 600 снарядов для пушки Mark 45. В составе VLS почти 100 ракет. Таким образом, отражать дроны будет проще.

То, что ВМФ хочет использовать эти снаряды для ПВО, понятно, учитывая затраты. Для ПВО это оружие в первую очередь должно быть значительно дешевле классических ракет класса «земля-воздух».

Пока неясно, сколько именно будут стоить снаряды. Согласно предыдущей информации, целевая цена за единицу составляет менее $100 000. Для сравнения: современные американские ракеты для защиты от воздушных целей, например те, которые используются на эсминцах ВМС, стоят несколько миллионов долларов каждая.

В последнее время все большей проблемой становится то, что корабли обстреливают сравнительно дешевыми дронами, от которых приходится отбиваться ракетами стоимостью в миллионы долларов. Подобные инциденты недавно имели место и в Красном море у берегов Йемена. И в целях экономии вооруженные силы НАТО использовали более дешевые системы вооружения, чем ракеты.

#сша #оружие #ракеты #дроны #вмс #гиперзвуковые снаряды
Источник: navalnews.com
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