Claude 3.5 Sonnet — первая модель ИИ, которая берет на себя управление компьютером.

Компания Anthropic является крупнейшим конкурентом OpenAI и уже получила миллиарды долларов финансирования. ИИ-стартап Anthropic хочет конкурировать с другими компаниями после мега-раунда финансирования OpenAI и поэтому представляет новую, интересную функцию для использования в домашних условиях.

Фото: Anthropic



«Начиная с 23 октября разработчики могут использовать API, чтобы поручить Claude использовать компьютеры так, как это делают люди — глядя на экран, перемещая курсор, нажимая кнопки и вводя текст», — говорится в сообщении.

Claude 3.5 Sonnet — первая модель искусственного интеллекта, предлагающая вычисления в публичной бета-версии. Claude берет на себя управление компьютером и делает записи в базе данных, переключается между окнами и осуществляет поиск — те же действия, которые человек выполнял бы вручную, управляя программным обеспечением. Самостоятельные действия инициируются подсказками, которые подаются чат-боту Claude.



«На данном этапе это все еще экспериментальный вариант, иногда громоздкий и подверженный ошибкам. Мы выпускаем новый продукт заранее, чтобы получить отзывы от разработчиков, и ожидаем, что функции со временем будут быстро улучшаться», — сообщает Anthropic.

Такие компании, как Asana, Canva, Cognition, DoorDash, Replit и The Browser Company, уже начали изучать новые функции. Например, Replit будет тестировать возможности использования Claude 3.5 Sonnet и возможности навигации по интерфейсу для разработки ключевой функции для оценки приложений, созданных для продукта Replit Agent.

В дополнение к улучшенной версии Claude 3.5 Sonnet, которая является одним из главных конкурентов топ-моделей OpenAI, Anthropic также запускает Claude 3.5 Haiku. По сути, это более дешевая и упрощенная версия Sonnet, предназначенная для того, чтобы предоставить разработчикам более дешевый способ использования Anthropic.