Несколько лет назад производитель iPhone захотел присоединиться к производителям автомобилей и вывести на рынок собственный электромобиль. Эти планы уже давно отменены. Но теперь появилась новая информация, показывающая инициативы Apple в то время по созданию передового автомобиля.
Apple хотела обогнать конкурентов и старалась, среди прочего, построить свой электромобиль с особенно мощной батареей. При разработке такого аккумулятора компания искала компетентного партнера.
Результатом этой инициативы стало многолетнее сотрудничество с китайским производителем автомобилей BYD, которое было совершенно секретным и началось в 2017 году. Об этом говорится в отчете Bloomberg от 17 октября.
Apple работала над несколькими технологиями производства аккумуляторов и экспериментировала с множеством различных топливных элементов. Среди прочего, в отчете говорится, что батареи LFP имеют большой потенциал.
В то время эти литий-железо-фосфатные батареи еще только разрабатывались, но уже считались перспективными в отрасли. Они должны обеспечивать большую дальность действия машины и очень быстро заряжаться.
В рамках секретного сотрудничества Apple поделилась своими ноу-хау в области аккумуляторных блоков и управления температурным режимом. В отчете говорится, что BYD внесла свой вклад в технологии производства и разработку элементов LFP.
Однако совместная работа над аккумуляторами для электромобилей ни к чему не привела. В то время как Apple уже давно отказалась от своего автомобильного проекта, BYD сейчас является лидером на рынке аккумуляторов LFP. Аккумулятор Blade Battery, в основе которого лежит литий-железо-фосфат, присутствует во всех электромобилях китайского производителя.
Apple не захотела комментировать сотрудничество. BYD сообщила изданию Bloomberg, что ее флагманский продукт был разработан без участия Apple:
«Концепцию Blade Battery разработали инженеры BYD. Компания владеет всеми правами собственности и патентными правами на этот тип аккумуляторов».