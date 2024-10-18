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kosmos_news
Bloomberg: Apple много лет тайно сотрудничала с китайским производителем электромобилей BYD
Производитель iPhone сотрудничал с китайской компанией для разработки собственного электромобиля.

Несколько лет назад производитель iPhone захотел присоединиться к производителям автомобилей и вывести на рынок собственный электромобиль. Эти планы уже давно отменены. Но теперь появилась новая информация, показывающая инициативы Apple в то время по созданию передового автомобиля.
Автомобили BYD. Фото: REUTERS

Apple хотела обогнать конкурентов и старалась, среди прочего, построить свой электромобиль с особенно мощной батареей. При разработке такого аккумулятора компания искала компетентного партнера.

Результатом этой инициативы стало многолетнее сотрудничество с китайским производителем автомобилей BYD, которое было совершенно секретным и началось в 2017 году. Об этом говорится в отчете Bloomberg от 17 октября.

Apple работала над несколькими технологиями производства аккумуляторов и экспериментировала с множеством различных топливных элементов. Среди прочего, в отчете говорится, что батареи LFP имеют большой потенциал.

В то время эти литий-железо-фосфатные батареи еще только разрабатывались, но уже считались перспективными в отрасли. Они должны обеспечивать большую дальность действия машины и очень быстро заряжаться.

В рамках секретного сотрудничества Apple поделилась своими ноу-хау в области аккумуляторных блоков и управления температурным режимом. В отчете говорится, что BYD внесла свой вклад в технологии производства и разработку элементов LFP.
Автомобили BYD ждут отправки на экспорт в порту Китая
Однако совместная работа над аккумуляторами для электромобилей ни к чему не привела. В то время как Apple уже давно отказалась от своего автомобильного проекта, BYD сейчас является лидером на рынке аккумуляторов LFP. Аккумулятор Blade Battery, в основе которого лежит литий-железо-фосфат, присутствует во всех электромобилях китайского производителя.

Apple не захотела комментировать сотрудничество. BYD сообщила изданию Bloomberg, что ее флагманский продукт был разработан без участия Apple: 

«Концепцию Blade Battery разработали инженеры BYD. Компания владеет всеми правами собственности и патентными правами на этот тип аккумуляторов».

#apple #китай #технологии #автомобили #электромобили #byd
Источник: bloomberg.com
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