Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Tesla переместила все свои биткоины стоимостью $760 млн на неизвестные кошельки
Возглавляемая Илоном Маском компания Tesla перевела все свои 11 509 BTC стоимостью примерно $760 млн на неизвестные адреса. Это следует из данных Arkham Intelligence.

15 октября производитель автомобилей Tesla впервые с июня 2022 года переместил свои активы в биткоинах. Аналитическая компания Arkham Intelligence, которая заслужила доверие на рынке благодаря точному анализу блокчейнов, некоторое время назад определила биткоин-адреса компании, которой управляет Илон Маск.


Tesla перевела оставшиеся примерно 11 500 BTC на сумму более $750 млн, которые до сих пор находились на балансе компании после сенсационной покупки в феврале 2021 года и последующей частичной продажи, на новые адреса, которые пока напрямую не идентифицированы. «Кошелек Tesla» оказался пуст, и возникли соответствующие спекуляции. Была ли это продажа активов или за этим опустошением кошельков могло стоять что-то еще?
Источник: Arkham Intelligence
В случае с Tesla адреса, на которые были переведены 11 500 BTC, не могли быть напрямую присвоены конкретным организациям. Если бы производитель автомобилей отправил монеты на Coinbase, Kraken или другую биржу, это, вероятно, было бы сразу видно.

Однако на данный момент нельзя исключать, что получателем была другая организация, купившая биткоины у производителя автомобилей. Пока ни Tesla, ни её генеральный директор не прокомментировали этот вопрос. На следующей неделе корпорация опубликует финансовые результаты за третий квартал. В этом отчете можно было бы ожидать сообщений о балансе биткоинов в резерве компании. 

Когда компания, возглавляемая Илоном Маском, обнародует данные за четвертый квартал в январе 2025 года, должна появиться ясность относительно того, действительно ли Tesla больше не держит биткоины на своем балансе.

15 октября цена биткоина почти не отреагировала на тот факт, что Tesla, возможно, продала все свои BTC-резервы. Похоже, участники рынка предположили, что это были лишь перемещения активов внутри компании, т. е. что Tesla перераспределила BTC на новые, собственные адреса, чтобы хранить их по-другому — например, с лучшей концепцией безопасности. 

Это подтверждается тем фактом, что соответствующие адреса имеют тот же устаревший формат, что и предыдущие, присвоенные производителю автомобиля. Кроме того, Tesla в настоящее время имеет свободные средства в размере более $30 миллиардов. Эта сумма увеличилась за последние несколько лет, что говорит о том, что компании не нужны примерно $750 миллионов для операционной деятельности.

Возможно, первая активность Tesla за 28 месяцев может стать положительным знаком. Дэвид Бэйли, генеральный директор журнала Bitcoin Magazine, предположил, что причина перемещения монет заключалась в том, что Tesla теперь снова покупала биткоины. Генеральный директор Tesla Илон Маск является большим сторонником вероятного следующего президента США Дональда Трампа, который занял положительную позицию в отношении биткоина и даже объявил, что создаст резерв BTC для США.


#технологии #финансы #tesla #электромобили #криптовалюты #биткоин #инвстиции
Источник: arkhamintelligence.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Атомный 360-метровый подводный газовоз «Пилигрим» изменит подход к перевозке СПГ в Арктике
8
Zeekr приостанавливает производство своих электромобилей модели 7X из-за пожара
+
Закон Мура больше не работает - Дженсен Хуанг советует покупать больше видеокарт
15
Белорусские инженеры предложили связать новой транспортной сетью БАМ, Транссиб и СМП
1
Китай представил первый 6-тонный конвертоплан-беспилотник Zhang Ying R6000
+
Трофейная американская М88А2 Hercules пополнила арсенал армии России
+
ВС РФ обходят Селидово с флангов, угрожая гарнизону ВСУ котлом
+
Глава OnePlus заявил, что в их смартфонах будет устанавливаться кастомный вариант Snapdragon 8 Gen 4
4
Платформы Steam и Discord очистили свои страницы от запрещенного контента по требованию РКН
+
Fox News: «План победы» Зеленского является проигрышной авантюрой и не принесет мира
+
NI: Тихая шведская подлодка смогла подкрасться к авианосцу США во время учений
+
Производители прекращают производство твердотельных накопителей PCIe Gen3 M.2
1
Honor раскрыла технические характеристики своего нового игрового планшета Tablet GT Pro
+
«Почта России»: стоимость доставки грузов дронами в 150 раз превышает цену пилотируемых рейсов
1
ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по бронетанковому заводу в Николаеве
+
Разведка Германии сичтает, что Россия сможет атаковать НАТО до конца текущего десятилетия
5
Китайский производитель электромобилей XPeng полон решимости закрепиться на европейском рынке
+
Bild: Германия прекращает поддержку Украины в виде поставок военной техники
+
Немецкие ученые: Нейросети Microsoft не надежны в медконсультациях
2
NVIDIA готовит GeForce RTX 5070 с 18 ГБ видеопамяти GDDR7
5

Популярные статьи

ТОП-10 лучших термопаст для процессоров в 2024 году
104
Red Dead Redemption за 50 баксов - три варианта поиграть в игру Rockstar на ПК в России
18
Как улучшить звук на ПК - монопольный режим аудио в Windows, ASIO, foobar2000
31
GeForce RTX 3080 vs GeForce RTX 4070 – для чего NVIDIA экономит память на видеокартах
12
Ретроклокинг: Abit SH6 – безальтернативное оверклокерское решение
52
«Объект 775»: секретный советский танк, опередивший свое время
7
Что немецкие солдаты не отбирали у мирных советских граждан
4
АвтоВАЗу пока не удается "выдавить" китайских автопроизводителей с российского рынка
17
Разбираемся вокруг ситуации с предупреждением о покупке цифрового товара в Steam
17
Почему уже совсем скоро Intel, AMD и NVIDIA могут лишиться до 40% прибыли, и при чём тут Китай
4

Сейчас обсуждают

Александр Сечков
18:58
Лучше чем DDD
Ryzen 7 9800X3D выйдет в октябре и может обесценить многие игровые процессоры Intel и AMD
Mallory
18:57
Он уже много раз показал свою некомпетентность. Что же он не возьмет и не покажет как надо? А то ведь поди valve страдает от того что у них такого гения нет в штате.
Почему Steam не способен сделать Linux игровым
Татьяна Скалка ( Горбатюк )
18:57
Свыня, а ну геть отседова
AP: Украинский президент дал Западу три месяца, чтобы принять его план по Украине
SMA
18:56
которые надо утилизировать, но наверное кто то предложил, давай хохлам как новые в кредит отдатим )))
AP: Украинский президент дал Западу три месяца, чтобы принять его план по Украине
Mallory
18:55
Как всегда, когда Чимбал открывает свой рот и говорит что-то про линукс - он врет. x2 > Так в чём была проблема? Правильно, в расположении файлов, оригинальный Steam Proton не способен запускать игры ...
Почему Steam не способен сделать Linux игровым
Зю
18:55
А нефиг пускать беспошлинное масло из Белоруссии. Те изначально закупают дешёвое польское молоко, которое по стандартам заметно хуже (больше добавок и антибиотиков разрешено) российского. Потом из эт...
Ситуация с ценами на сливочное масло в России требует внимания и принятия мер
ebatorуа
18:54
слили украину пиндосы.
Посол Украины в НАТО призывает Байдена пригласить Киев в альянс до конца его срока
Дарья Русева
18:53
Мечты, Мечты, где ваша сладость? Мечты ушли - осталась гадость....
Атомный 360-метровый подводный газовоз «Пилигрим» изменит подход к перевозке СПГ в Арктике
Мамука Шешашвили
18:43
Делать было нечего два года назад, смотрю какой-то клоун со смешным ником Тант-Оглы и глупыми комментариями, ну я его и взял в оборот. Применил к нему весь маркетинг и рекламу, ну и раскрутил его тут ...
ТОП-10 лучших термопаст для процессоров в 2024 году
Nvidia&Intel Hater
18:42
)
ТОП-10 лучших термопаст для процессоров в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем