Возглавляемая Илоном Маском компания Tesla перевела все свои 11 509 BTC стоимостью примерно $760 млн на неизвестные адреса. Это следует из данных Arkham Intelligence.

15 октября производитель автомобилей Tesla впервые с июня 2022 года переместил свои активы в биткоинах. Аналитическая компания Arkham Intelligence, которая заслужила доверие на рынке благодаря точному анализу блокчейнов, некоторое время назад определила биткоин-адреса компании, которой управляет Илон Маск.







Источник: Arkham Intelligence

Tesla перевела оставшиеся примерно 11 500 BTC на сумму более $750 млн, которые до сих пор находились на балансе компании после сенсационной покупки в феврале 2021 года и последующей частичной продажи, на новые адреса, которые пока напрямую не идентифицированы. «Кошелек Tesla» оказался пуст, и возникли соответствующие спекуляции. Была ли это продажа активов или за этим опустошением кошельков могло стоять что-то еще?В случае с Tesla адреса, на которые были переведены 11 500 BTC, не могли быть напрямую присвоены конкретным организациям. Если бы производитель автомобилей отправил монеты на Coinbase, Kraken или другую биржу, это, вероятно, было бы сразу видно.

Однако на данный момент нельзя исключать, что получателем была другая организация, купившая биткоины у производителя автомобилей. Пока ни Tesla, ни её генеральный директор не прокомментировали этот вопрос. На следующей неделе корпорация опубликует финансовые результаты за третий квартал. В этом отчете можно было бы ожидать сообщений о балансе биткоинов в резерве компании.

Когда компания, возглавляемая Илоном Маском, обнародует данные за четвертый квартал в январе 2025 года, должна появиться ясность относительно того, действительно ли Tesla больше не держит биткоины на своем балансе.

15 октября цена биткоина почти не отреагировала на тот факт, что Tesla, возможно, продала все свои BTC-резервы. Похоже, участники рынка предположили, что это были лишь перемещения активов внутри компании, т. е. что Tesla перераспределила BTC на новые, собственные адреса, чтобы хранить их по-другому — например, с лучшей концепцией безопасности.

Это подтверждается тем фактом, что соответствующие адреса имеют тот же устаревший формат, что и предыдущие, присвоенные производителю автомобиля. Кроме того, Tesla в настоящее время имеет свободные средства в размере более $30 миллиардов. Эта сумма увеличилась за последние несколько лет, что говорит о том, что компании не нужны примерно $750 миллионов для операционной деятельности.

Возможно, первая активность Tesla за 28 месяцев может стать положительным знаком. Дэвид Бэйли, генеральный директор журнала Bitcoin Magazine, предположил, что причина перемещения монет заключалась в том, что Tesla теперь снова покупала биткоины. Генеральный директор Tesla Илон Маск является большим сторонником вероятного следующего президента США Дональда Трампа, который занял положительную позицию в отношении биткоина и даже объявил, что создаст резерв BTC для США.





