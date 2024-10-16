Спешка и/или технические проблемы привели к сбою сайта в ходе продажи токенов. Только часть доступных токенов была продана.

В начале октября криптоплатформа Defi (децентрализованные финансы) семьи Дональда Трампа World Liberty Financial начала регистрировать участников пресейла. Продажа токена WLFI началась во вторник, 15 октября. Аналитики заметили сбои на сайте проекта из-за наплыва участников.



Вскоре после запуска продажи токенов возникли проблемы с сайтом, который затем стал и вовсе недоступен, сообщает CNBC. Дело в том, что токен продается исключительно через сайт. Неизвестно, является ли это причиной возможной большой спешки участников или имели место технические проблемы.

Данные блокчейна, проанализированные Etherscan, показывают, что по состоянию на вечер вторника только 4300 отдельных кошельков содержали один или несколько токенов WLFI. Это означает, что только около четырех процентов людей, зарегистрировавшихся для покупки, действительно завершили сделку.

Соучредитель проекта Захари Фолкман заявил перед мероприятием по продаже, что «более 100 000 человек» были в соответствующем белом списке. Таким образом, теоретически они имели право приобрести токен WLFI. Кстати, потенциальные инвесторы, проживающие в США, должны соответствовать строгим требованиям, например, иметь активы в размере не менее одного миллиона долларов.

По данным World Liberty Financial, за вторник было продано более 532 миллионов токенов. Для сравнения: это всего лишь три процента из 20 миллиардов токенов, доступных для инвесторов.

По словам Фолкмана, 63 процента токенов поступят в продажу в будущем, 20 процентов перейдут команде проекта, а оставшиеся 17 процентов останутся в качестве вознаграждения для пользователей. Кстати о хранении: новым владельцам не разрешается перепродавать свои токены в течение первых двенадцати месяцев после покупки.

Позднее на этой неделе World Liberty Financial планирует продать токенов на сумму 300 миллионов долларов. Тогда оценка проекта должна составить 1,5 миллиарда долларов.

В настоящее время прибыль проекта, вероятно, составит всего восемь миллионов долларов. Сообщается, что токен стоил 1,5 цента.



