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Rheinmetall и Leonardo создадут совместное предприятие для производства танков
Немецкая компания Rheinmetall и итальянская Leonardo решили создать совместное предприятие, предназначенное в первую очередь для реализации программ по танкам и боевым машинам пехоты. Французско-немецкому концерну KNDS придется бороться с конкуренцией.

Сотрудничество немецкой оборонной компании Rheinmetall и итальянской Leonardo давно ожидалось, ведь письмо о соответствующих намерениях в этом вопросе уже было подписано. Однако теперь партнерство будет усилено за счет создания нового совместного предприятия. Новое предприятие — Leonardo Rheinmetall Military Vehicles (LRMV) — должно быть создано в первом квартале 2025 года, конечно, после получения соответствующих разрешений регулирующих органов.
Боевая машина пехоты KF41 Lynx Главной штаб-квартирой предприятия станет Рим, а оперативной – Специя. Первой целью нового предприятия является реализация итальянской программы создания танков нового поколения (итальянских основных боевых танков, ОБТ) на базе системы Panther KF51, заменяющей танки Ariete, которых было произведено 200 штук, а также разработка новой боевой машины пехоты для итальянских войск на базе платформы Lynx.

Новая программа Armored Infantry Combat System (AICS) имеет особенно широкий масштаб, поскольку предполагает поставку клиентам до тысячи машин. Также планируется разработать машины обеспечения, в том числе технического и инженерного обеспечения.

Президент Rheinmetall Армин Паппергер прямо заявил, что будет создано европейское «тяжеловесное» предприятие в области производства танков. Обе компании также ожидают, что совместно разработанные системы вооружения будут доступны на экспортных рынках.

Благодаря соглашению с итальской стороной у Rheinmetall появляется шанс завоевать еще один важный рынок. Ранее немецкой компании удалось увеличить свое присутствие в Великобритании за счет создания совместного предприятия RBSL (Rheinmetall BAE Systems Land). RBSL является основным подрядчиком, в том числе, программы разработки флагманского танка Challenger 3.

Стоит напомнить, что прежде чем начать сотрудничество с Rheinmetall, итальянская сторона вела переговоры о покупке нового танка с концерном KNDS, производителем Leopard 2A8, но в конечном итоге был выбран другой вариант. KNDS, созданный в 2015 году путем слияния KMW и Nexter, иногда называют «танковым Airbus»; стартап был создан для реализации танковой программы нового поколения MGCS, пришедшей на смену танкам Leopard 2 и Leclerc.

Однако на текущем этапе в проекте MGCS участвуют четыре основных подрядчика: KNDS Germany (бывшая KMW), KNDS France (бывшая Nexter), Rheinmetall и Thales. Для реализации проекта MGCS предстоит создать специальную компанию. Хотя Rheinmetall и KNDS сотрудничают друг с другом (например, поставляя оборудование Rheinmetall для танков Leopard 2A8, основным производителем которых является KNDS), конкуренция между этими компаниями слишком заметна.

Создание еще одного совместного предприятия с известным оборонным концерном Leonardo еще больше укрепит позиции на рынке Rheinmetall. Компания никоим образом не отказывается от своих амбиций по производству основных боевых танков и других сухопутных платформ для европейского рынка. Rheinmetall также усиливает свое присутствие в других странах, включая Венгрию, где производятся автомобили Lynx, и Украину.

#германия #танки #военная техника #италия #rheinmetall #leonardo
Источник: defence24.pl
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