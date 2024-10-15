Китай представил автономный конвертоплан UR6000, способный перевозить до 10 пассажиров.

Большим преимуществом конвертопланов является то, что они могут приземляться и взлетать как вертикально, так и традиционным способом (как самолет). Это придает необычным летательным транспортным средствам высокий уровень гибкости и делает их особенно интересными для военных целей.

Гигантский китайский конвертоплан с поворотным винтом — UR6000. Фото: United Aircraft

UR6000 из Китая будет использоваться только для гражданской авиации, подчеркивают в United Aircraft. Это примечательно, поскольку новый конвертоплан был представлен в камуфляжной окраске, которую используют ВВС Китая.

UR6000. Фото: United Aircraft

UR6000, также известный как Zhang Ying R6000, является особенно продвинутой моделью. Конвертоплан — это своего рода беспилотник, который может взлетать и приземляться в пункте назначения полностью автономно. Первый прототип UR6000 уже завершен.

UR6000. Фото: United Aircraft

Что делает эту технику с наклонным ротором особенной, так это её размер. Конвертоплан имеет взлетную массу 6,1 тонны и должен быть способен перевозить полезную нагрузку до 2 тонн. Пассажирская версия предусматривает места для 10 человек.

United Aircraft заявляет, что максимальная скорость составляет 550 км/ч, а максимальная высота — 7620 метров. UR6000 должен быть способен преодолевать расстояние до 1500 километров.

Производитель ожидает, что гибкий гигантский конвертоплан получит одобрение к полётам к 2027 году. Первый прототип UR6000 планируется представить публике на авиасалоне Чжухай в Китае в середине ноября.