Так, вице-президент США пообещала поддержать нормативную базу для криптовалют, которая обеспечит защиту чернокожих мужчин, инвестирующих в цифровые активы.

В то время как избирательная кампания накаляется, вице-президент США и кандидат от Демократической партии объявила о «поддержке правовой базы для криптовалют и других цифровых активов». Камала Харрис хочет в предвыборной кампании привлечь на свою сторону чернокожих мужчин, которые инвестируют в эти активы и владеют ими.

Недавно стало ясно, что демократы потеряли традиционно сильную поддержку среди чернокожего сообщества – а это важные голоса, если они хотят победить Дональда Трампа. Вечером 14 октября Харрис выступила с соответствующей предвыборной речью, пишет портал Coindesk.

Вице-президент США Камала Харрис

«Вице-президент Харрис знает, что более 20% чернокожих американцев владеют или владели криптовалютами. Таким образом, ее планы гарантируют, что владельцы и инвесторы в цифровые активы получат выгоду от правовой базы, которая защищает чернокожих мужчин и других лиц, участвующих в этом рынке», — говорится в заявлении ее кампании.

Цена биткоина снова выросла во вторник, 15 октября, и превысила $65 000. BTC вырос более чем на 5% за 24 часа, альткоины, такие как Ethereum или Solana, даже прибавили 7%.

Благодаря заявлению Харрис сторонники криптовалюты теперь могут быть вполне уверены в том, что для них будет действовать регулирование, независимо от того, кто станет президентом США. Трамп уже давно известен как сторонник биткоина; его сыновья даже запустили собственный криптопроект World Liberty Financial, чтобы защитить доллар США от стейблкоинов с помощью инструментов DeFi.

Недавно Харрис уступила Трампу лидерство в опросах. Согласно новому опросу NBC, оба кандидата в настоящее время имеют по 48% каждый. Месяц назад Харрис опережала Трампа на пять процентных пунктов (49%). Выборы пройдут 5 ноября.

Ранее сенаторы США представили новый законопроект о регулировании криптовалют. Элизабет Уоррен вместе с сенатором-республиканцем Роджером Маршаллом представили двухпартийный законопроект. Закон призывает к более строгому регулированию криптоиндустрии, что также может оказать существенное влияние на конфиденциальность пользователей биткоина.

Законопроект вызвал резкую критику со стороны всего криптосообщества. Требование ужесточения правил KYC было воспринято в биткоин-сообществе как посягательство на частную жизнь. Возник вопрос, совместим ли закон с американской конституцией, которая придает большое значение индивидуальному самоопределению.

Сенатор США Элизабет Уоррен считается одним из крупнейших критиков биткоина в Америке. Она уже призывала к более строгому регулированию майнинговой отрасли. Она также призывала управляющую активами Fidelity прекратить предоставлять биткоин-услуги.