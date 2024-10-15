«Piece by Piece» («По частям») — анимационный фильм в стиле Lego с документальными и музыкальными отрывками, рассказывающий о жизни и карьере музыканта Фаррелла Уильямса. Для фильма, который планируется выпустить в кинотеатрах в начале 2025 года, режиссер Морган Невилл провел многочисленные аудиоинтервью с коллегами Уильямса по музыкальной индустрии, такими как Кендрик Ламар и Мисси Эллиотт, многие из которых находились удаленно во время изоляции из-за пандемии.

Кинематографисты любят использовать новые технологии, однако использование ИИ для репликации голоса является спорным. Изображение: Luckystep/Shutterstock

Но Невилл, известный как режиссер документальных фильмов, не мог поговорить с некоторыми людьми, которые повлияли на жизнь Уильямса. Дело в том, что великие музыканты, такие как Майкл Джексон или астрофизик Карл Саган, которым очень восхищался Фаррелл Уильямс, уже умерли.

Киностудии сейчас часто воссоздают голоса умерших людей. Режиссер Невилл тоже использовал для этого искусственный интеллект для одного из своих документальных фильмов – но получилось очень плохо. Поэтому Невиллу пришлось отказался от этого приема при создания ленты «По частям». В вышедшем 13 октября на портале Wired интервью он уточнил:



«С тех пор я не использовал ИИ ни в одном из своих проектов».

В 2021 году он использовал ИИ, чтобы реконструировать голос главного героя для документального фильма «Roadrunner» о покойном шеф-поваре и писателе Энтони Бурдене, но не сообщил об этом в титрах. В какой-то момент фильма Бурден говорит: «Ты успешен. Я успешен. И я спрашиваю себя: ты счастлив?».

Эта фраза создана с помощью программного обеспечения, обученного на голосовом материале покойного Бурдена. Невилл снабдил голосовую программу отрывками из шоу Бурдена «Без оговорок» и «Неизвестные части», в которых диктором за кадром является сам шеф-повар.

Если бы Невилл не рассказал в интервью, что в этот момент голос Бурдена создан искусственным интеллектом, никто бы этого не заметил. Режиссер даже получил разрешение от вдовы Бурдена на использование технологии.

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Особой критике подверглось отсутствие каких-либо указаний на использование ИИ в документальных фильмах.

Режиссер понимает проблемы, связанные с использованием ИИ: