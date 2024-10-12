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kosmos_news
Tesla не хочет полагаться на дорогостоящее оборудование для своего роботакси
Новое роботакси подверглось критике после прошедшей 10 октября презентации. Особенно резко раскритиковал новинку эксперт по программному обеспечению Дэн О'Дауд.

10 октября Илон Маск представил публике большие планы по созданию автономного роботакси Tesla и даже беспилотного мини-автобуса. Новинки сразу же подверглись резкой критике со стороны экспертов из разных областей. Например, американский миллиардер и технологический предприниматель Дэн О’Дауд назвал на платформе X мероприятие Маска «праздником сна». Такие конкуренты, как Waymo, намного опережают Tesla.
Фото: Tesla
65-летний эксперт по программному обеспечению и основатель технологической компании Green Hills Software Дэн О'Дауд несколько лет назад был категорически против коммерческого использования программного обеспечения для помощи при вождении Tesla «Full Self-Driving» (FSD). Миллиардер выявил «серьезные пробелы в безопасности» и заявил, что автономные автомобили Tesla поставят под угрозу человеческие жизни. Он потратил миллионы долларов на создание видеороликов с испытательными манекенами, чтобы показать общественности и властям, насколько небезопасны «полностью самоуправляемые» Tesla. 

После состоявшейся 10 октября презентации роботакси, который Tesla анонсировала к 2026 году (а может быть, и к 2027 году), О'Дауд написал:

«Мероприятие было настоящим праздником сна». 

Он выразил разочарование в Tesla «после более чем 10 лет разработки технологии полного беспилотного вождения». Роботакси Tesla перемещалось на огороженной территории площадью 20–30 гектаров с максимальной скоростью 5 миль в час (8 км/ч). Маршрут был заранее запрограммирован, заранее нанесен на карту и тщательно отрепетирован, без движения транспорта и пешеходов. 

«Даже гостей Диснейленда 1950-х годов это не впечатлило бы», — сказал миллиардер.

О'Дауд написал, что Tesla не является лидером на рынке роботакси, поскольку у компании нет транспортных средств, которым в настоящее время разрешено автономное передвижение по дорогам общего пользования. Он имел в виду конкурента дочерней компании Alphabet — Waymo — она фактически с начала года управляет беспилотными роботакси, в том числе в Сан-Франциско. Waymo недавно объявила о «стратегическом, многолетнем» партнерстве с южнокорейским автопроизводителем Hyundai. Новая модель «IONIQ 5» будет включена в парк роботакси Waymo.

На платформе X также критикуют производительность роботакси Tesla с его новейшей технологией полного самоуправления (FSD): машина может проехать только около 114 километров без маневров, таких как остановка или поворот. Для сравнения, автомобиль Waymo может преодолеть 27 859 километров за тот же период времени.

О'Дауд подчеркнул, что Waymo гораздо надежнее и безопаснее в своей автономной навигации. Илон Маск пытается «проехать Тур де Франс на трехколесном велосипеде», и его заявления на мероприятии были «усталым повторением тех же невыполненных обещаний, которые он дал пять лет назад».

Что мешает стать Tesla лидером на рынке роботакси? Необходима новая сложная технология, а также соблюдение строгих правил безопасности дорожного движения. Некоторые производители понесли миллиардные убытки и были вынуждены выйти из бизнеса.

Однако некоторые из них все еще присутствуют на рынке, в том числе General Motors с ее роботакси «Cruise», «Zoox» как дочерняя компания Amazon и некоторые азиатские компании, такие как «WeRide», «AUTOX» и «Baidu».

Zoox, например, уже начал тестировать свои автономные такси в Майами и Остине. По данным компании, роботакси запустят в Лас-Вегасе в 2025 году. В Ухане в центральном Китае есть сотни беспилотных такси Baidu. В настоящее время служба роботакси готовится выйти на рынок Гонконга.

Waymo полагается на дорогое оборудование. Оно предназначено для того, чтобы предоставить датчикам обзор на 360 градусов для обнаружения объектов на расстоянии до 500 метров в темноте или в плохих погодных условиях. Шестая версия Waymo включает 29 камер, четыре сканера LiDAR, шесть радаров.

Однако, как сообщает Reuters, технология полного беспилотного вождения Маска до сих пор работала только с камерами и искусственным интеллектом — чтобы снизить затраты. Ранее автопилот FSD стал причиной как минимум двух несчастных случаев со смертельным исходом.

#технологии #автомобили #tesla #электромобили #роботокси
Источник: X.com
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