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kosmos_news
США вкладывают $13 млн в гиперзвуковое планирующее оружие
Программа разработки гиперзвуковых ракет AGM-183A ARRW получит $13 миллионов, но проект, возможно, закроют.

Lockheed Martin получила около $13 миллионов в виде дополнительного финансирования для программы разработки гиперзвукового оружия AGM-183A ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon). Это примечательно, поскольку недавно предполагалось, что проект будет прекращен в первоначально запланированном виде.


Полученные $13 447 746 доводят общую стоимость контракта до $1 319 270 400. Об этом следует из официальных документов Пентагона, сообщает 10 октября портал The War Zone. 


«Работы будут выполняться в Орландо, штат Флорида, и, как ожидается, будут завершены к 31 августа 2025 года», — говорится в сообщении.

ARRW — это так называемое гиперзвуковое планирующее оружие (гиперзвуковые планеры), также известное как Hypersonic Glide Vehicle (HGV). Согласно концепции, планирующий аппарат разгоняется до высокой скорости с помощью ракеты-носителя и поднимается на большую высоту. На этой траектории в атмосфере оружие скользит к цели без двигателя на гиперзвуковой скорости (т.е. выше 5 Маха). Конструкция спроектирована так, что может совершать непредсказуемые движения во время полета.

Сочетание высоты, скорости и непредсказуемой траектории затрудняет перехват оружия. На следующей схеме показано отличие баллистических ракет от гиперзвуковых крылатых ракет.

Гиперзвуковое планирующее оружие принципиально отличается от гиперзвуковых крылатых ракет. Последние летают в атмосфере, то есть значительно ниже. Они приводятся в действие активным двигателем (например, ГПВРД).

Помимо высокой скорости, что также затрудняет их перехват, по действию они ничем не отличаются от обычных крылатых ракет. Поэтому их разработка менее сложна, чем разработка гиперзвуковых планеров.

Долгое время считалось, что AGM-183A станет первым гиперзвуковым оружием ВВС. Однако неоднозначные результаты испытаний и изменение приоритетов привели к тому, что недавно предполагалось, что AGM-183A не будет запущена в серийное производство. Как отмечает The War Zone, вполне возможно, что поступившие $13 миллионов будут использованы только для полного закрытия проекта.

В то же время до сих пор неясно, действительно ли закрывается проект ARRW или же в разработке находится программа-преемница. Пентагон не отвечает на вопрос, хочет ли он сосредоточиться на гиперзвуковых планерах или обычных гиперзвуковых ракетах.


«Скажем так, у нас есть план», — заявил на слушаниях Уильям ЛаПланте, заместитель министра обороны по закупкам и обеспечению.

Еще есть программа TBG (Tactical Boost Glide), которая фактически считалась новаторской. Разработка гиперзвукового планера DARPA и ВВС в конечном итоге продолжалась параллельно с ARRW. На данный момент информации о разработках нет.

Существует также программа ВМС США по созданию гиперзвуковых планеров. Соответствующее вооружение предполагается использовать, в том числе, на эсминце-невидимке USS Zumwalt. Разработка пусковых установок началась в 2023 году, и этот проект планируется завершить в 2025 году. Каждая из четырех 87-дюймовых ракетных установок (2,21 метра) будет содержать по три обычных гиперзвуковых планирующих корпуса (C-HGB).

#сша #оружие #ракеты #гиперзвуковое оружие #гиперзвуковые планеры
Источник: twz.com
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