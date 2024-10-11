На сегодняшний день это будет самая крупная подводная лодка флота. Эксперты подозревают, что Северная Корея получает помощь от России или Китая.

Северная Корея приступила к строительству новой подводной лодки. Об этом сообщает южнокорейская секретная служба. Предполагается, что субмарина будет иметь ядерную двигательную установку.

«Герой Ким Кун Ок» — новейшая подводная лодка Северной Кореи на сегодняшний день, представленная в сентябре 2023 года. Фото: REUTERS

Неназванный южнокорейский военный чиновник сообщил 8 октября информационному агентству Yonhap (en.yna.co.kr), что подводная лодка будет построена на северо-востоке Синпо. Вероятно, это верфь для строительства подводных лодок Пондэ.

Первоначальная информация предполагает, что это будет самая большая подводная лодка Северной Кореи на сегодняшний день. Предполагается возможность использования ядерной двигательной установки. Более подробную информацию о приводе и размерах можно будет узнать только после завершения строительства.

В любом случае, до сих пор нет публично видимых доказательств существования ядерной силовой установкой. В январе 2021 года лидер страны Ким Чен Ын заявил, что проект атомной подводной лодки находится на завершающей стадии.

В сентябре 2023 года вновь упомянули о строительстве атомной подводной лодки. Это произошло в рамках церемонии открытия новейшей подводной лодки Северной Кореи «Герой Ким Кун Ок». Поскольку это сильно модифицированная советская подводная лодка 1950-х годов, эксперты по вооружению называют ее «подводной лодкой Франкенштейна». Она имеет обычный дизель-электрический привод, но может быть оснащена ядерными ракетами.

Следующие новости появились в январе 2024 года. Тогда местом строительства был назван Синпо, сообщает портал twz. Также появилась информация, что Ким Чен Ын получил подробный отчет о ходе строительства.

Строительство функциональной атомной подводной лодки — сложная задача. Северная Корея, по крайней мере, уже сделала первый шаг по обогащению урана. Его используют не только для ядерного оружия, но и в качестве ядерного топлива в корабельных реакторах. Правительство Северной Кореи недавно опубликовало фотографию Ким Чен Ына на заводе по обогащению урана.

Ким Чен Ын между центрифугами на заводе по обогащению урана. Фото: EPA / KCNA

Неизвестно, откуда Северная Корея взяла инструменты и технологии для строительства ядерного привода. Вместо постройки подводной лодки, способной нести крылатые ракеты, к башне старой советской подводной лодки прикрепили контейнер с ракетной установкой.

Ракетная установка крепилась к задней части башни. Фото: KCNA

Поэтому можно предположить, что Северная Корея получит помощь. Возможно, сделка была заключена с Россией. Она могла бы предоставить чертежи, ноу-хау и инструменты для создания ядерного двигателя в обмен на обогащенный уран или боеприпасы.

Помощь также может прийти из Китая. Северная Корея, возможно, не сможет построить классическую атомную подводную лодку, а скорее сможет построить гибридную ядерную силовую установку. Сообщается, что Китай установил её на затонувшую субмарину Тип 041.

Преимуществом мини-реактора будет более быстрая конструкция и возможность модернизации с его помощью существующих дизель-электрических приводов. И то, и другое было бы очень полезно для Северной Кореи.

Против этой теории говорит то, что гибридный привод также является новой разработкой для Китая. Почему эта новая технология должна быть передана другой стране? Возможным объяснением может быть то, что они хотят использовать Северную Корею в качестве бета-тестера.

Еще одним аргументом в пользу мини-реактора является то, что Северная Корея, возможно, не сможет построить достаточно большие подводные лодки. Самая крупная подводная лодка собственной постройки — класса «Санг-О-2» длиной 39 метров.



Советская лодка проекта 633, на котором базируется подводная лодка «Герой Ким Кун Ок», имеет длину 76,6 метра. Можно предположить, что Северная Корея модернизирует одну из своих примерно 20 подводных лодок проекта 633 ядерной силовой установкой.

Однако, по мнению Южной Кореи, субмарина будет крупнее. Лодку проекта 633 можно было бы расширить, чтобы освободить место для новой гибридной силовой установки. Для этого отрезается участок фюзеляжа, вставляются новые стальные элементы и затем приваривается отрезанная часть обратно.

Этот метод требует много времени, но выполним. Например, вошедший в строй в 1973 году военный корабль США «Парче» (англ. USS «Parche») был таким образом модернизирован. В период с 1987 по 1991 год его удлинили на 30 метров. Вместо 92 метров длина субмарины составила 122 метра.

В настоящее время неясно, будет ли новая подводная лодка запускать крылатые и баллистические ракеты или может стать атомной подводной лодкой-охотником. Предыдущая стратегия Северной Кореи говорит в пользу модернизации ракет. Ким Чен Ын заявил, что они переоборудуют несколько существующих подводных лодок в атомные ракетоносцы в рамках «благоприятной стратегии ультрамодернизации».

После «Героя Ким Кун Ок» новая подводная лодка станет второй северокорейской субмариной, оснащенной ядерным оружием. Ядерный привод позволит ей оставаться под водой значительно дольше, что важно для так называемого ядерного патрулирования. Атомные подводные лодки путешествуют под водой как можно дольше, чтобы оставаться незамеченными. Если будет отдан приказ атаковать, они смогут запустить ядерные ракеты по цели.

Ким Чен Ын на церемонии открытия «Героя Ким Кун Ок». Фото: EPA / KCNA

Официально такие подводные лодки предназначены не для первого нападения, а для «наказания» Южной Кореи, если она нападет на Северную Корею. Поэтому подводные лодки, оснащенные ядерным оружием, являются частью стратегии сдерживания.

Но чтобы это сработало, подводные лодки должны оставаться незамеченными. Эксперты сомневаются, что «Герой Ким Кун Ок» останется незамеченным. Благодаря старой технологии и конструкции он должен издавать достаточно громкий звук при погружении и, следовательно, его легко обнаружить с помощью эхолота.

Современный ядерный привод не бесшумен, но, по крайней мере, тише. Ядерный гибридный привод с мини-реактором мог бы быть еще тише.