Илон Маск представил роботакси Cyberсab — без руля, педалей и с дверьми, похожими на крылья.

После многих лет пустых обещаний и срыва сроков, в четверг вечером, 10 октября, Илон Маск представил свое роботакси Tesla, которое через два-три года обеспечит автономную и электрическую транспортировку до двух пассажиров и их багажа из пункта А в пункт Б. Об этом 11 октября сообщается на платформе X.



Футуристический роботакси — это транспортное средство, специально разработанное для автономного вождения без руля и педалей, и поэтому перед запуском в производство требуется одобрение регулирующих органов.

Фото: Tesla

«Автономные автомобили будут в 10-20 раз безопаснее, чем транспортные средства, управляемые человеком, и могут тратить всего $0,20 за милю по сравнению с $1 за милю для городских автобусов», — сказал Маск.

Фото: Tesla

Tesla планирует внедрить полностью автономное вождение в Техасе и Калифорнии в следующем году, а производство Cybercab планируется начать к 2026 году — возможно, уже в 2027 году. Кроме того, Tesla разрабатывает робота Optimus, который будет доступен по цене от $20 000 до $30 000 и сможет выполнять различные задачи.

В любом случае, конкуренты не отстают от Tesla. Дочерняя компания Google, Waymo, постоянно расширяет свои услуги роботизированного такси в новых районах США, например, используя автомобили производителя Hyundai.

Маск представил прототип роботаксиса на мероприятии Tesla «We, Robot», которое проходило в кинотеатре Warner Bros. в Калифорнии.

Неясно, справится ли роботакси Теслы с этой непростой задачей. Маск имеет репутацию человека, делающего невозможное, но эксперты по автономным транспортным средствам регулярно подвергают сомнению подход Tesla к этой технологии, особенно в ее агрессивном стремлении к системам помощи водителю второго уровня, таким как автопилот и частично автономное вождение.

Эти функции, которые не являются автономными и требуют от водителя постоянного внимания, могут совершать критические ошибки. Ранее в этом году 28-летний мотоциклист был сбит водителем Tesla, который предположительно использовал автопилот FSD. Tesla была вынуждена отозвать обе системы помощи водителю на фоне повышенного внимания правительства к заявлениям компании об автономии.

Маск подчеркнул концепцию беспилотных автомобилей как основного средства экономии времени во время мероприятия: