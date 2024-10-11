Новое транспортное средство Robovan, осуществляющее перевозку пассажиров по специальному маршруту, напоминает одновременно космический шаттл и поезд в стиле ар-деко.

На мероприятии Tesla «We, Robot» («Мы, робот»), которое состоялось вечером 10 октября в студии Warner Bros. недалеко от Лос-Анджелеса, штат Калифорния, Илон Маск не только представил новое роботакси Cyberсab. Он также презентовал еще две новинки: Robovan («Робован») в виде автономных микроавтобусов и человекоподобного робота Optimus («Оптимус»). Об этом компания сообщает на платформе X.

Большой микроавтобус на 20 человек. Фото: Tesla

Сообщается, что Robovan представляет собой автономный электрический шаттл размером с небольшой автобус. Внешний вид соответствует стилю ар-деко - основными характеристиками такого дизайна считаются прямоугольные геометрические формы, разделенные изогнутыми декоративными элементами.

Согласно презентации Tesla, Robovan предназначен для перевозки людей в густонаселенных районах и сможет вмещать до 20 человек, однако, по словам Маска, машина будет использоваться и для перевозки грузов.

Кабина оформлена в белом цвете, с прохладным окружающим освещением и телевизионными экранами по обеим сторонам салона. Внутри четыре ряда сидений, разделенных центральным проходом. Поскольку все ряды выровнены по центру автомобиля, во время поездки пассажиры будут сидеть лицом друг к другу. Были представлены визуализации, показывающие Robovan как закусочную, кемпер и школьный автобус.

Интерьер планируемых Robovan. Фото: Tesla.

Во время своей презентации Илон Маск не упомянул, сколько будет стоить футуристический Robovan, и не назвал ожидаемую дату производства. Он также не предоставил никакой информации о планируемом выходе микроавтобуса на рынок.

Возможно, руководитель Tesla извлек уроки из своих часто чрезмерно оптимистичных заявлений в прошлом. На протяжении как минимум пяти лет Маск объявлял о скором выходе на рынок своих беспилотных автомобилей. В 2016 году Маск заявил, что к 2017 году автомобиль Tesla будет автономно ездить из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк.

Годом ранее миллиардер предсказал присутствие миллиона роботакси на дорогах к 2020 году — тогда он отложил этот план на 2023 год. Роботакси Tesla планируется запустить в производство в 2026 или 2027 году, поэтому Robovan, вероятно, не появится на рынке раньше, чем через три года.

Роботы также станут частью долгосрочной стратегии развития производителя электромобилей. Вернее, один из самых важных, ведь Маск представил человекоподобного робота Optimus и назвал его «самым важным продуктом, который когда-либо существовал».

По словам руководителя Tesla, он будет стоить от $26 000 до $28 000 и приносить прибыль в один триллион долларов в год. Инвесторам предсказывали, что рыночная стоимость Tesla может увеличиться еще на $25 триллионов. И снова не было предоставлено никакой информации о том, когда робот будет доступен на рынке. Маск описал Optimus как трудолюбивого помощника, который может выполнять как производственную, так и домашнюю работу.