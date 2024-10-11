Четверть детей в возрасте от 6 до 10 лет также играют по ночам. Таков результат исследования 2024 года, которое представила Education Group Linz (группа специализированных школ в Линце).

В среднем дети в возрасте от 6 до 10 лет играют в игры на мобильных телефонах, планшетах, ПК или консолях 45 минут в день. 31 процент играют в игры, которые чего-то стоят — то есть их нужно покупать, требуется подписка или если был куплен внутриигровой контент. В среднем на игры в месяц тратится €17.



Об этом свидетельствует исследование 2024 года, проведенное Education Group Linz. Кроме того, 25 процентов детей играют по ночам. При этом доступность технических устройств увеличивается, а возраст потребителей снижается, сообщил Петер Айзельмайр, управляющий директор Education Group GmbH на пресс-конференции 9 октября в Линце.

Но исследование также показывает, что игры на свежем воздухе, встречи с друзьями и времяпрепровождение с семьей являются одними из самых важных видов досуга. При этом наблюдается увлечение чтением, предпочтение отдается печатным книгам.

В настоящее время три четверти детей имеют доступ к компьютеру, 21 процент регулярно используют его для игр в одиночку, 18 процентов играют онлайн с другими. Классические игры, такие как карточные игры и головоломки, по-прежнему находятся в тренде. На них геймеры тратят в среднем 67 минут в день. Когда их спрашивают о развлекательной ценности и факторе веселья как об эффективном способе борьбы со скукой, дети отдают предпочтение играм — в основном на своих смартфонах. Помимо различных жанров, большой популярностью также пользуются обучающие приложения — согласно исследованию, еженедельный охват составляет 59 процентов.

У большинства детей игры вызывают положительные эмоции, такие как хорошее настроение и желание двигаться. Но исследование также выявило усталость, истощение или раздражение: около пятой части опрошенных детей в возрасте от 6 до 10 лет упомянули о негативных последствиях, когда их спросили об ощущениях после игры.

Эксперты очень критически относятся к тому факту, что 25 процентов детей также играют по ночам. Они призвали родителей следить за поведением своих детей в интернете и работать над взаимоотношениями, «чтобы способствовать эффективному использованию средств массовой информации».



