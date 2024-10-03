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kosmos_news
Space24: Китай запустил новые спутники для зондирования Земли, установив новый рекорд
За последние недели Китай осуществил несколько запусков ракет-носителей, направленных на вывод новых спутников различного назначения. На сегодняшний день из Поднебесной запущено в общей сложности 46 спутников.

В конце сентября с морской платформы у побережья города Хайян в провинции Шаньдун стартовала ракета Jielong-3, задачей которой было вывести на солнечно-синхронную орбиту (ССО) новые спутники дистанционного зондирования Земли. Подробности об этой и других миссиях 2 октября сообщает портал Space24 (space24.pl).Запуск ракеты «Чанчжэн-2D» Фото: CASC      Головной обтекатель стартовой системы изготовлен компанией China Rocket (дочернее предприятие China Aerospace Science and Technology Corporation). По данным Spacenews.com, стартовая система имеет высоту 31 м и массу 140 тонн. Jielong-3 способна вывести на орбиту груз массой 1,5 тонны.

Затем (буквально на следующий день) CAS Space (дочерняя компания Китайской академии наук) запустила ракету Lijian-1 с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби. Целью миссии было вывести на орбиту ССО еще 5 спутников, в том числе 3 радиолокационных и 2 метеорологических.

По данным Китайской академии наук (CAS), четырехступенчатая твердотопливная стартовая система Lijian-1 способна вывести 1,5 тонны груза на 500-километровую солнечно-синхронную орбиту. Первый запуск ракеты состоялся в 2022 году, а во время второго запуска она побила тогдашний рекорд Китая по количеству запускаемых за одну миссию спутников — 26 единиц. Однако этот показатель вскоре был превзойден.

27 сентября этого года с того же космодрома стартовала ракета «Чанчжэн-2D» («Великий поход 2D»), доставив на низкую околоземную орбиту (НОО) спутник Shijian-19, представляющий собой довольно интересную полезную нагрузку. На борту аппарата находятся различные семена растений, которые будут адаптированы к космическим условиям, то есть к солнечному излучению. Ученые хотят ответить на вопрос, повлияет ли такой тип среды на развитие мутаций.

Shijian-19 был разработан Китайской академией космических технологий (CAST) и весит около 3,5 тонн. Аппарат способен возвращаться на Землю, то есть это многоразовый спутник. По данным Spacenews.com, миссия также включала размещение на орбите спутников для экспериментов из других стран, таких как Пакистан или Таиланд.

Запуск спутника Shijian-19 стал 46-м, осуществленным Китаем в 2024 году. Стоит добавить, что в феврале Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий опубликовала информацию об исследованиях и планах, касающихся различных секторов экономики.

Из документов следует, что 2024 год станет прорывным для китайской космической отрасли не только за счет анонсированных запусков новых ракет-носителей, но и за счет запланированных 100 полетов орбитальных ракет-носителей, что станет рекордом для Поднебесной. 

Помимо регулярных запусков стартовых систем, китайские стартапы работают над новыми ракетами, испытания которых прошли в сентябре этого года.

#китай #ракеты #спутники #великий поход 2d
Источник: space24.pl
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