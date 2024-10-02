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kosmos_news
500-метровое главное зеркало китайского телескопа FAST расширяется за счет дополнительных антенн
Самый большой в мире радиотелескоп становится еще больше.

Гигантский китайский радиотелескоп FAST (сферический телескоп с пятисотметровой апертурой) становится еще больше. Система будет расширена за счет 24 дополнительных металлических тарелок меньшего размера (параболических зеркал) с антеннами. Об этом сообщает портал www.space.com.
Фото: EPA / XINHUA / Ou Dongqu
Зеркала обновленного FAST Core Array будут иметь диаметр 40 метров каждое и будут расположены на расстоянии 5 километров от главного зеркала. Его диаметр составляет 500 метров, что делает FAST крупнейшим в мире радиотелескопом.

Радиотелескопы выглядят как большие спутниковые тарелки и функционируют аналогично. Они собирают радиоволны из источников в космосе. Чем больше поверхность (то есть зеркало), с помощью которой собираются радиоволны, тем точнее результат. Эти волны затем объединяются и усиливаются с помощью одной или нескольких антенн.

Проанализированные сигналы затем предоставляют информацию о небесных событиях, таких как взрывы звезд. Но также можно обнаружить астероиды в нашей Солнечной системе или искать доказательства присутствия инопланетян.
Апертурный сферический радиотелескоп (FAST) в Китае. Фото: EPA / XINHUA / Ou Dongqu
Радиотелескопы нередко состоят из нескольких отдельных антенн. Они часто объединены в сети. Примером такого решения является Большая миллиметровая/субмиллиметровая антенная решетка Атакамы (ALMA), которая состоит из 66 отдельных антенн.

Отдельные антенны направлены на один и тот же источник наблюдения. Поскольку все они смотрят на объект под разным углом, это похоже на одно огромное зеркало. Затем изображения накладываются друг на друга для увеличения разрешения.
Схематическое изображение антенн основной решетки FAST. Фото: Jiang
У 24 новых зеркал с антеннами телескопа FAST есть особенность. В отличие от основного зеркала они подвижные. Главное зеркало всегда направлено на конкретную точку неба и приходится ждать, пока над телескопом не появится тот объект, который нужно наблюдать. С другой стороны, подвижные зеркала можно нацелить на любую точку ночного неба.

Это в первую очередь улучшит время отклика, с помощью которого можно будет делать открытия. Как сообщает китайское государственное телевидение CCTV, это должно сделать возможными новые наблюдения гравитационных волн, быстрых радиовсплесков (то есть коротких сильных всплесков радиоволн) и сверхновых.

Также будут исследованы события у черной дыры, такие как столкновения со звездой (так называемые события приливного разрушения). Звезда подходит так близко к черной дыре, что часть ее вещества притягивается к черной дыре.

FAST играет важную роль в обнаружении более мелких объектов Солнечной системы, таких как астероиды и кометы. Это особенно важно для защиты Земли от потенциально опасных небесных тел.

Особенно после того, как обсерватория Аресибо, внесшая важный вклад в раннее обнаружение астероидов, была утеряна, для обнаружения необходимы дополнительные телескопы. Легендарный телескоп, известный, среди прочего, по фильму о Джеймсе Бонде «Золотой глаз», разрушился в результате износа несущей конструкции в 2020 году.

FAST Core Array хочет составить конкуренцию другим телескопам, такими как Very Large Array (VLA) последнего поколения, по крайней мере, в 2030-х годах. Его планируется завершить в 2035 году, и он обеспечит значительно лучшее качество, чем FAST.

Кроме того, строительство должно стать первым шагом в подготовке проекта FASTA. Всего необходимо соединить 6 одинаковых телескопов FAST, чтобы сформировать гигантский радиотелескоп.

Российский РАТАН-600 превосходит китайский телескоп. Телескоп диаметром 576 метров имеет больший диаметр, чем FAST. Но он состоит из тысячи отражающих элементов.
РАТАН-600. Фото: САТ / rat.sao.ru
Это означает, что площадь поверхности FAST для сбора радиоволн больше. РАТАН-600 имеет площадь 12 000 м2, FAST — 196 000 м2.

Поэтому вопрос о самом большом телескопе является вопросом интерпретации. Тем не менее, большинство экспертов согласны с тем, что FAST — крупнейший в мире радиотелескоп.

#китай #технологии #телескоп #fast
Источник: space.com
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