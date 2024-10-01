Израиль нанес авиаудар по южным районам Бейрута, в результате которого погиб лидер "Хезболлы" Хасан Насралла. Опубликованные 30 сентября спутниковые фотографии показали масштабы разрушений в районе атаки.

27 сентября израильская армия атаковала штаб-квартиру "Хезболлы" в Бейруте, столице Ливана. Днем позже официальный представитель израильской армии Авихай Адраи сообщил, что в результате авиаударов был убит Хасан Насралла, глава ливанской шиитской террористической организации. Израильские военные применили бомбы, проникающие в бункеры, по подземному командному центру "Хезболлы".

Фото: ВВС Израиля

Разрушения местности были представлены на спутниковых снимках на платформе X аккаунтом Planet (@planet). Больше всего пострадали четыре здания в южном районе Дахие.

В городе также были слышны звуки взрывов. По данным СМИ, был разрушен целый квартал зданий и это был самый крупный авиаудар по ливанской столице за годичную эскалацию конфликта между "Хезболлой" и Израилем.

Примечательно, что палестинская террористическая организация ХАМАС заявила, что убийство Израилем лидера ливанской "Хезболлы" Хасана Насраллы только усилит борьбу с этим государством.



"Преступления и убийства оккупантов только укрепят решимость движения сопротивления в Палестине и Ливане продолжать идти по этому пути до победы и свержения оккупации", - говорится в заявлении ХАМАС.

Однако смерть Насраллы, который руководил "Хезболлой" более трёх десятилетий, стала для организации серьёзным ударом. Насралла родился в 1960 году в Бейруте. Он присоединился к "Хезболле" в 1980-х годах и был избран лидером организации в 1992 году после того, как предыдущий генеральный секретарь организации погиб в результате операции израильских военных.

ХАМАС и другие палестинские террористические группировки вторглись в Израиль 7 октября 2023 года, убив почти 1200 человек и похитив 251. Это положило начало продолжающейся по сей день войне в секторе Газа, в которой, по данным местных властей, погибло более 41 500 человек с обеих сторон конфликта.

С момента начала конфликта "Хезболла", контролирующая юг Ливана, обстреливает север Израиля. Группировка заявляет, что демонстрирует солидарность с ХАМАС и прекратит стрельбу, если в секторе Газа будет заключено перемирие.

В ночь с понедельника на вторник (с 30 сентября на 1 октября) израильская армия начала ограниченную и целенаправленную наземную операцию против группировки "Хезболла" на юге Ливана. Как сообщалось, цели расположены в приграничных деревнях и представляют прямую угрозу для городов на севере Израиля. Действия сухопутных войск поддерживаются авиацией и артиллерией, а к этой операции солдаты готовились в последние месяцы.

Описанные события снова являются хорошим примером, показывающим, насколько важную роль играют космические спутники, в данном случае для съемок местности. Фотографии, сделанные спутниками на орбите, теперь являются неотъемлемой частью оперативной деятельности, что подтверждается конфликтом на Ближнем Востоке.

Информация, полученная таким образом, помогает увидеть, где находится военная техника, как она перемещается, и оценить последствия атаки. Вскоре появятся и спутниковые фотографии наземной операции Израиля в Ливане.