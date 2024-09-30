Ожидается, что твердотельные батареи будут установлены на электромобилях через несколько лет, но на начальном этапе цена будет очень высокой.

Твердотельные аккумуляторы считаются самым перспективным технологическим элементом в индустрии электромобилей. Они считаются безопасными, могут быстро заряжаться и обещают большую дальность действия электрокара. Поэтому китайский производитель автомобилей BYD активно работает над этой технологией, и она может быть готова к выходу на рынок раньше, чем ожидалось.

BYD хочет вывести на рынок твердотельные аккумуляторы в этом десятилетии. Фото: REUTERS

Как заявил в пятницу, 27 сентября, на Всемирном конгрессе по новой энергетике в Китае главный научный сотрудник BYD Лиан Юбо, пройдет еще от 3 до 5 лет, прежде чем твердотельные батареи, будут установлены на большинстве электромобилей. Однако, когда они выйдут на рынок, ими будут оснащаться только автомобили премиум-класса. Автомобили среднего и начального уровня с такими аккумуляторными системами появятся позже.

По оценкам Лиана, BYD Blade Battery, специально разработанная литий-железо-фосфатная батарея, продолжит играть доминирующую роль на рынке в течение 15–20 лет. Этот тип аккумулятора используется почти в 75 процентах всех электромобилей Китая.

BYD в настоящее время является вторым по величине производителем аккумуляторов для электромобилей в мире с долей рынка около 16 процентов. Компания считается лидером в разработке твердотельных аккумуляторов.

Конкуренты также разрабатывают такие элементы. Крупнейший в мире производитель аккумуляторов CATL (около 38 процентов рынка) планирует производить экологически чистые твердотельные аккумуляторы для электромобилей с 2027 года. Однако, по словам компании, производственные затраты представляют собой проблему, поэтому первоначально они будут производиться лишь в небольшом количестве.

Mercedes-Benz также недавно сообщил о «вехе» в разработке твердотельных аккумуляторов. Автогигант совместно с аккумуляторной компанией Factorial представил твердотельную батарею Solstice, которая призвана увеличить запас хода электромобилей «до 80 процентов». На одном заряде автомобиль должен проехать 700 километров и более.