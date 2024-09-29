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kosmos_news
ВМС Германии задействуют гражданское исследовательское судно Planet для миссии НАТО
Не имея достаточно военных ресурсов, немецкий военно-морской флот все равно пытается выполнять свои обязательства перед НАТО.

Хронический недостаток инвестиций и иногда сомнительный выбор поставщика военной техники означают, что в настоящее время ВМС Германии изо всех сил пытаются реагировать на запросы НАТО и соблюдать свои обязательства перед альянсом. И всё это происходит на фоне напряженной международной обстановки.
Исследовательское судно Planet («Планета»)
Случай с фрегатом F125 (тип Baden-Württemberg, рус. «Баден-Вюртемберг») показателен. Заказанный в составе четырех единиц для замены восьми фрегатов F-122 (класса «Бремен», построенных в 1980-х годах), этот корабль основан на концепции, которая никогда не казалась современной.

Фрегат F125 водоизмещением 7000 тонн, длиной 149,6 метра и шириной 18,8 метра был спроектирован для выполнения самых разных задач: от действий на побережье, до борьбы с морским пиратством, включая борьбу с терроризмом. Кроме того, корабль может быть создан в течение двух лет, но он не обладает возможностями противолодочной борьбы. А его вооружение основано всего на восьми противокорабельных ракетах «Гарпун», двух зенитных комплексах малой дальности RAM RIM-113, двух 27-мм пушках, пяти 12,7-мм пулеметах и 127-мм корабельном орудии, способном выпускать снаряды на 7 километров. Что, учитывая сегодняшние реалии морского боя, недостаточно.

Отсюда и продолжающиеся дискуссии по оснащению этих четырех фрегатов F125 системой надводно-воздушной обороны IRIS-T SLM и возможностями противолодочной борьбы. Однако подобные проекты рискуют оказаться сложными в реализации, так как не планируется установка необходимых датчиков, в том числе гидролокатора. Если только не объединить их с надводными дронами, такими как MEKO SX.

ВМС могли бы послать фрегат (F125) и нефтяной танкер в Индо-Тихоокеанский регион в рамках соглашения с ЕС. Но в августе немецкому флоту пришлось отложить свое участие в европейской военно-морской операции «Аспид» в Красном море, поскольку фрегат «Гамбург» (класс «Саксония», F124), который должен был там участвовать, был размещен в восточном Средиземноморье для возможной операции по эвакуации мирного населения из Ливана.

Однако если количество фрегатов или корветов окажется недостаточным, ВМС все равно могут участвовать в операциях, проводимых НАТО или Европейским Союзом, задействуя другие типы кораблей, например, танкеры. 

27 сентября министерство обороны Германии объявило, что исследовательское судно Planet («Планета»), которое является гражданским, даже если оно находится в распоряжении Федерального ведомства по оборудованию и информационным технологиям и при эксплуатационной поддержке Бундесвера, отправится из Эккернфёрде 1 октября. Затем судно должно присоединиться ко 2-й постоянной морской группе НАТО, а точнее к миссии, которая была запущена в 2016 году по просьбе Германии, Греции и Турции и направлена на мониторинг миграционных потоков в Эгейском регионе.


«С принятием новой структуры сил НАТО 1 июля 2024 года требования к ВМС Германии в целом значительно возросли. Поэтому боевые подразделения и подразделения поддержки, ранее выполнявшие эту задачу, пользуются большим спросом, чем раньше. Чтобы увеличить пространство для маневра, было решено в рамках межорганизационной координации заменить вооруженные силы гражданскими подразделениями, адаптированными к этим задачам», — поясняют в Бундесвере. 

Сообщается, что «научно-исследовательское судно «Планета» было признано вполне подходящей заменой боевым кораблям». Эта ситуация показывает, что недостаточное оснащение европейских вооруженных сил является, прежде всего, вопросом политического выбора. Инвестиций в военную сферу было недостаточно. При этом, во многих европейских странах развита оружейная промышленность.

#нато #германия #флот #вмс #военно-морской флот
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