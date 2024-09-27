Капсула поднимается на огромную высоту и открывает уникальный вид на Землю. Первые коммерческие рейсы запланированы на 2025 год.

Компания Space Perspective реализует план по предоставлению богатым пассажирам уникального вида на Землю.

Фото: Space Perspective

Несколько дней назад успешно состоялся первый испытательный полет «Космической капсулы» (Space Capsule). Подъем, спуск и посадка на корабль прошли гладко, без каких-либо проблем. В первом рейсе на борту людей не было.

Для запуска капсулу переправили на корабле в Мексиканский залив. Её прикрепили к воздушному шару. Затем воздушный шар взлетел с помощью специального пускового устройства. Водород используется в качестве так называемого подъемного газа в воздушном шаре размером примерно 200 метров.

Подъем занял около 2 часов, пока не была достигнута высота 100 000 футов (около 30 километров). Оттуда открывается захватывающий вид на земной шар.

После подъема капсула остается на этой высоте 2 часа, прежде чем начнется спуск. Для этого газ в баллоне контролируемым образом выпускается. Еще 2 часа будет осуществляться спуск на корабль.

Основное внимание в ходе испытаний уделялось стартовой платформе, герметичной кабине, а также температурной компенсации, контролируемому выбросу водорода и плавному спуску. Все прошло отлично во время первого испытательного полета, заявила компания.

Первый рейс с пассажирами планируется совершить в ближайшие месяцы. Первые коммерческие полеты запланированы на 2025 год. Билет на 6-часовой полет стоит 125 000 долларов. Кстати, в капсуле работает Wi-Fi, а на борту оборудован туалет.

Всего в капсуле могут разместиться 8 человек и капитан. Интерьер роскошный и просторный. Капсула имеет диаметр почти 5 метров и внутренний объем около 60 кубических метров. Компания пишет, что туристы при достижении капсулой заявленной высоты «окажутся на краю космоса».

Официальной границы между космосом и Землей или земной атмосферой не существует. Международная авиационная ассоциация (FAI) и многочисленные эксперты считают пределом космоса высоту в 100 километров над земной поверхностью.

Для сравнения: Международная космическая станция (МКС) находится примерно в 400 километрах над поверхностью Земли. Гиперзвуковой самолет «Конкорд» летел на высоте 18 километров; обычные пассажирские самолеты имеют крейсерскую высоту от 10 до 12 километров.