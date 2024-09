Avio разработает ракету Vega E с новым двигателем к 2027 году в рамках контракта, заключенного с Итальянским космическим агентством.

Итальянская компания Avio, ответственная, среди прочего, за строительство серии ракет Vega, опубликовала полугодовой финансовый отчет, который включал много информации о будущих проектах. В их число входила модернизация ракеты Vega С, создание новых ракетных двигателей и разработка совершенно новой системы запуска.







Всего несколько месяцев назад Avio оказалась в довольно сложной ситуации из-за того, что единственной доступной системой запуска в ее арсенале была ракета Vega. Напомним, что в её улучшенной версии стандарта C в декабре 2022 года произошла аномалия, из-за которой её использование было приостановлено на несколько лет.

В конечном итоге причина аномалии (связанная с соплом двигателя Zefiro 40) была обнаружена и устранена, и Vega C вернулась к полетам в сентябре этого года. Ракета в настоящее время является флагманским проектом Avio, но временно остается в ведомстве Arianespace.







«Arianespace и Avio договорились, что Arianespace останется поставщиком и оператором услуг запуска Vega и Vega-C для полета Vega 29 (VV29), запланированного на четвертый квартал 2025 года», — говорится в сентябрьском полугодовом финансовом отчете итальянской компании.

В конечном итоге планируется увеличить количество рейсов Vega C с 4 до 5 в год. Как указывает Avio, ракета Vega C будет модернизирована до версии Vega C+, существенным отличием которой станет замена первой ступени P120C на P160 с увеличенным количеством твердого топлива. Изменение обеспечит ракете большие возможности по перемещению полезной нагрузки (масса увеличится примерно на 200 кг). Модернизация также коснется ракеты Ariane 6, ускорителями которой в настоящее время являются P120C.

На этом изменения относительно Vega C не заканчиваются. Четвертая ступень ракеты AVUM+ (Attitude Vernier Upper Module) оснащена двигателем РД-843 украинского производства. То же самое было и с версией AVUM, используемой в обычной ракете Vega. В отчете показано, что РД-843, называемый Avio MEA, в конечном итоге будет заменен MPGE (Multi-Purpose Green Engine).

Avio будет разрабатывать MPGE в рамках контракта, полученного в 2023 году от Итальянского космического агентства на сумму 55 миллионов евро. Устройство также будет использоваться в орбитальной лаборатории European Space Rider и в качестве привода для решений по обслуживанию спутников на орбите.

Vega C не останется флагманской ракетой Avio, поскольку итальянцы планируют представить на рынке систему запуска Vega E в 2027 году. Трехступенчатая система запуска будет использовать первый и второй сегменты Vega C. Однако в разгонном блоке компания Avio намерена использовать новый двигатель М10, работающий на топливе из жидкого метана и жидкого кислорода. Новая ракета обеспечит гораздо большие возможности, чем версия Vega C, при этом снизятся затраты.

На базе двигателя М10 компания Avio планирует разработать одноступенчатую многоразовую ракету-демонстратор, а затем расширить ее до двух сегментов. Испытания призваны подготовить итальянскую компанию к разработке преемника Vega-E, называемого итальянцами Vega-Next.

В то же время будут продолжены работы по доработке двигателя М10 до версии М60, работающей на смеси жидкого кислорода и сжатого природного газа. Этот двигатель также будет использоваться в Vega-Next. В отчете указано, что ракета будет готова после 2032 года.