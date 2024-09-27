Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Итальянская космическая компания Avio объявила о строительстве новой ракеты
Avio разработает ракету Vega E с новым двигателем к 2027 году в рамках контракта, заключенного с Итальянским космическим агентством.

Итальянская компания Avio, ответственная, среди прочего, за строительство серии ракет Vega, опубликовала полугодовой финансовый отчет, который включал много информации о будущих проектах. В их число входила модернизация ракеты Vega С, создание новых ракетных двигателей и разработка совершенно новой системы запуска.


Всего несколько месяцев назад Avio оказалась в довольно сложной ситуации из-за того, что единственной доступной системой запуска в ее арсенале была ракета Vega. Напомним, что в её улучшенной версии стандарта C в декабре 2022 года произошла аномалия, из-за которой её использование было приостановлено на несколько лет.

В конечном итоге причина аномалии (связанная с соплом двигателя Zefiro 40) была обнаружена и устранена, и Vega C вернулась к полетам в сентябре этого года. Ракета в настоящее время является флагманским проектом Avio, но временно остается в ведомстве Arianespace.



«Arianespace и Avio договорились, что Arianespace останется поставщиком и оператором услуг запуска Vega и Vega-C для полета Vega 29 (VV29), запланированного на четвертый квартал 2025 года», — говорится в сентябрьском полугодовом финансовом отчете итальянской компании.

В конечном итоге планируется увеличить количество рейсов Vega C с 4 до 5 в год. Как указывает Avio, ракета Vega C будет модернизирована до версии Vega C+, существенным отличием которой станет замена первой ступени P120C на P160 с увеличенным количеством твердого топлива. Изменение обеспечит ракете большие возможности по перемещению полезной нагрузки (масса увеличится примерно на 200 кг). Модернизация также коснется ракеты Ariane 6, ускорителями которой в настоящее время являются P120C.

На этом изменения относительно Vega C не заканчиваются. Четвертая ступень ракеты AVUM+ (Attitude Vernier Upper Module) оснащена двигателем РД-843 украинского производства. То же самое было и с версией AVUM, используемой в обычной ракете Vega. В отчете показано, что РД-843, называемый Avio MEA, в конечном итоге будет заменен MPGE (Multi-Purpose Green Engine).

Avio будет разрабатывать MPGE в рамках контракта, полученного в 2023 году от Итальянского космического агентства на сумму 55 миллионов евро. Устройство также будет использоваться в орбитальной лаборатории European Space Rider и в качестве привода для решений по обслуживанию спутников на орбите.

Vega C не останется флагманской ракетой Avio, поскольку итальянцы планируют представить на рынке систему запуска Vega E в 2027 году. Трехступенчатая система запуска будет использовать первый и второй сегменты Vega C. Однако в разгонном блоке компания Avio намерена использовать новый двигатель М10, работающий на топливе из жидкого метана и жидкого кислорода. Новая ракета обеспечит гораздо большие возможности, чем версия Vega C, при этом снизятся затраты.

На базе двигателя М10 компания Avio планирует разработать одноступенчатую многоразовую ракету-демонстратор, а затем расширить ее до двух сегментов. Испытания призваны подготовить итальянскую компанию к разработке преемника Vega-E, называемого итальянцами Vega-Next.

В то же время будут продолжены работы по доработке двигателя М10 до версии М60, работающей на смеси жидкого кислорода и сжатого природного газа. Этот двигатель также будет использоваться в Vega-Next. В отчете указано, что ракета будет готова после 2032 года.

#космос #vega #италия #ракетостроение #avio
+
Написать комментарий (0)
Астрономы обнаружили асимметричную "планету-пуховик" за пределами Солнечной системы
В новом комплексе Luna Analog Facility можно моделировать лунные миссии
Туристическая капсула компании Space Perspective впервые поднялась на воздушном шаре на 30 км
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

С утратой Покровска Украина может потерять половину производства стали из-за дефицита угля
1
В Республике Дагестан запустили крупнейший на Северном Кавказе завод по производству полимерных труб
+
Самолет с эффектом крыла Liberty Lifter поднимает груз без взлетно-посадочной полосы
5
Античит и прекращение онлайн поддержки GTA 5 значительно сократило число игроков
8
Snapdragon 8 Gen 4 протестировали в составе Galaxy S25 Ultra с частотой 4,47 ГГц
+
Linux набирает популярность и перетянет на себя часть пользователей уходящей Windows 10
14
Raptor Lake продолжают гореть, Intel выпустила патч, обвинив в проблеме создателей материнских плат
11
Представлен список телефонов Realme, которые будут обновлены до Android 15
+
ЛиАЗ возвращается к производству автобусов-«гармошек» после вынужденного перерыва
+
NVIDIA анонсировала запуск модели искусственного интеллекта Llama-3.1-Nemotron-51B
1
Intel нашла причину нестабильной работы процессоров Raptor Lake и готовит финальное обновление
6
Hamster Kombat называют главной аферой 2024 года, а разработчиков мошенниками
4
Новая модель искусственного интеллекта обеспечивает спутниковые снимки Google Карты без облаков
+
Исследователи из Сеульского национального университета создали летающую тележку Palletrone
2
На Вооружении ВС РФ в зоне СВО замечены китайские бронемашины ZFB-05
1
Antec выпустила кронштейн для вертикальной установки видеокарты в стандартных корпусах
1
Пользователи Android и iOS будут видеть синюю галочку рядом с именами проверенных отправителей Gmail
+
Чжао Чанцзян о внедорожнике BYD Denza N9: Конкуренты не смогут догнать нас в ближайшие пять лет
+
По данным опроса 3DCenter 55% пользователей ПК считают процессоры Ryzen 9000 Zen 5 посредственными
3
В Дагестане обнаружили подземные майнинговые фермы
2

Популярные статьи

"Enotria: The Last Song" - кривая игра с кривым управлением на кривом движке (обзор)
8
Сравнение Horizon Zero Dawn оригинальной версии и ремастера
23
Небольшой обзор классических американских фильмов 30-60-х годов прошлого века
+
Тестирование "игрового" ноутбука ASUS TUF Gaming A17 FA707NU-HX051
12
Процессоры AMD Ryzen 9000 оказались медленными, дорогими и продолжают разочаровывать геймеров
105
Какой SSD емкостью 4 терабайта купить для игрового ПК – 5 интересных моделей
8
Анонс игр на State of Play заставил поклонников Sony бросать деньги в монитор
14
Huawei Mate XT Ultimate - первый в мире тройной складной смартфон
4
Выпущен Installer-SH версии 1.6: Больше автоматизации, исправление ошибок, локализация
10
Как Neuralink Илона Маска использует шифр языка Вселенной
+

Сейчас обсуждают

Блейд
12:00
Вопросы нищ?
Почему сборки ПК на китайских Xeon-ах бессмертны
si-cat
12:00
Не бери пример с Зеленского 🤣🤣🤣
Ryzen 7 9800X3D выйдет в октябре и может обесценить многие игровые процессоры Intel и AMD
Lubitel 32
11:59
Вдогонку про Арк скажу что продукт не рассчитанный на задачу вывода изображения будет прям скажем плохо с этим справляться. И причин у этого множество. Самая главная это майнинговая лихорадка когда зе...
Процессоры AMD Ryzen 9000 оказались медленными, дорогими и продолжают разочаровывать геймеров
Akuma
11:58
И где тут топове железо? В лучшем случае, видяха предыдущего поколения. Корпус - мелкое дешевое говно.
Почему сборки ПК на китайских Xeon-ах бессмертны
7raven
11:56
Дай то бог!
Госсекретарь США назвал «безответственным шагом» обновление ядерной доктрины России
Dimkovski
11:56
Что на нём делать? В бенчи играть?
Ryzen 7 9800X3D выйдет в октябре и может обесценить многие игровые процессоры Intel и AMD
lighteon
11:54
Там вроде CC1150 сейчас бросает вызов Ryzen 5600. А бродвел совсем дешевым стал
Почему сборки ПК на китайских Xeon-ах бессмертны
Блейд
11:53
О лешей, сколько Лен сколько Зин. Ты в запое было? У меня всё хорошо, стоит топовая железо, потому что бабки не проблема. Пью чаёк. Гамаю в потомка.
Почему сборки ПК на китайских Xeon-ах бессмертны
Китя
11:53
Что нужно знать 7800Х3D дешевле в 2 раза чем 14900КS. В играх просто жестоко наказывает 14900КS который еще со временем деградируют и по этой причине местные барыги накрутили еще к цена + 20% на 7800Х...
Процессоры AMD Ryzen 9000 оказались медленными, дорогими и продолжают разочаровывать геймеров
Роман Иванов
11:52
Вот это я понимаю впаривание для хомяков. Ремастер купи заново и купи к нему приставку новую, в 2 раза дороже предыдущей.... Пойду на компе с 4070 поиграю.
Сравнение Horizon Zero Dawn оригинальной версии и ремастера
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем