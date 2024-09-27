Причины: притоки в спотовые биткоин-ETF, показатели на рынке труда США, китайская экономика и изменение процентных ставок.

После довольно неоднозначного для крипторынка начала сентября, который сейчас подходит к концу, биткоин поднялся на уровень $65 000. В последний раз BTC торговался на этой отметке 2 августа; прошло уже почти два месяца с тех пор, как эта цена была на биржах. Отметка в $65 000 также означает, что цифровое золото сейчас примерно на 12 процентов ниже своего исторического максимума в $73 750.

В отчете аналитики Bitfinex отмечают, что ралли BTC в этом месяце обусловлено активностью в трейдинге деривативами на фоне слабого спроса на спотовом рынке.

В целом текущий рост актива имеет несколько причин. По сути, на протяжении многих лет сентябрь был довольно плохим месяцем для криптоактивов. Но сейчас настроения на крипторынке вновь сменились с негативных на нейтральные. Это выражается в росте цены BTC, что, в свою очередь, обусловлено несколькими факторами: