После довольно неоднозначного для крипторынка начала сентября, который сейчас подходит к концу, биткоин поднялся на уровень $65 000. В последний раз BTC торговался на этой отметке 2 августа; прошло уже почти два месяца с тех пор, как эта цена была на биржах. Отметка в $65 000 также означает, что цифровое золото сейчас примерно на 12 процентов ниже своего исторического максимума в $73 750.
В отчете аналитики Bitfinex отмечают, что ралли BTC в этом месяце обусловлено активностью в трейдинге деривативами на фоне слабого спроса на спотовом рынке.
В целом текущий рост актива имеет несколько причин. По сути, на протяжении многих лет сентябрь был довольно плохим месяцем для криптоактивов. Но сейчас настроения на крипторынке вновь сменились с негативных на нейтральные. Это выражается в росте цены BTC, что, в свою очередь, обусловлено несколькими факторами:
- Притоки в спотовые биткоин-ETF. Благосклонность инвесторов отражается в притоке биткоинов в биржевые фонды. Соответствующие сервисы с начала года предлагают BlackRock, Fidelity и другие компании на Уолл-стрит. За прошедшую неделю в этот класс активов произошел приток почти полмиллиарда долларов — $496,7 млн попали в биржевые фонды.
- Улучшение показателей на рынке труда США. Одним из наиболее важных показателей того, насколько хорошо обстоят дела в США и, следовательно, в мировой экономике, является количество рабочих мест в Соединенных Штатах. Когда создается много новых рабочих мест, это обычно рассматривается как признак того, что компании и, следовательно, крупнейшая экономика мира преуспевают. На прошлой неделе число заявок на пособие по безработице в США сократилось на 4000, упав до четырехмесячного минимума в 218 000, сообщило 19 сентября Министерство труда.
- Импульсы для китайской экономики. Китайский рынок, который в последнее время уже не показывает хороших показателей, вскоре может снова получить стимулирование, например, благодаря государственным субсидиям или смягчению регулирования. На прошлой неделе члены Политбюро КНР подчеркнули необходимость дальнейшего улучшения «целенаправленности и эффективности политики» для стимулирования экономики страны.
- Изменение процентных ставок в США неделю назад. Но самым важным событием, вероятно, является то, что почти ровно неделю назад Федеральная резервная система США (ФРС) объявила об изменении процентной ставки. Произошло большое повышение ставок на 50 базисных пунктов, за которым, вероятно, последуют еще несколько. Это сигнал о том, что сбережения станут менее привлекательными, а более рискованные активы, такие как криптовалюты, а также акции технологических компаний, снова будут более востребованными. Это также можно увидеть в том факте, что приток в биткоин-ETF снова увеличился.