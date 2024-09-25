Иран продемонстрировал новую твердотопливную ракету и новый беспилотник-камикадзе большой дальности.

Иран продемонстрировал свой арсенал оружия на военном параде. В том числе были показаны новая баллистическая ракета и обновленная версия беспилотника-камикадзе «Шахед». Основная цель Ирана – «поставить Израиль на место», как говорит иранский президент.

Ракета «Джихад». Фото: REUTERS

По данным иранского информационного агентства IRNA, в число новых вооружений входит новая твердотопливная ракета типа Jihad («Джихад»). Она была разработана и изготовлена Аэрокосмическим департаментом Стражей исламской революции. По сути, это улучшенная версия иранской ракеты Qiam, которая используется с 2010 года.



Ракета «Джихад». Фото: REUTERS

Сообщается, что ракета «Джихад» имеет дальность действия 1000 километров, а это означает, что она может поразить любую точку Израиля. Управляемая ракета может быть оснащена боевой частью массой до 600 килограммов и, по данным компании, может развивать скорость до 8 Маха (около 9900 км/ч).

Ракета «Джихад». Фото: REUTERS

Помимо новой баллистической ракеты, Иран также представил на военном параде в Тегеране новейшую версию своих дронов-камикадзе. Сообщается, что дальность полета «Шахед 136-Б» составляет 4000 километров.

Дроны «Шахед» играют центральную роль в текущих конфликтах. Однако Тегеран категорически отрицает поставку России ударных беспилотников. Сообщается, что Россия сама может производить беспилотники типа «Шахед» на собственном заводе.