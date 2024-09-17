17 сентября с космодрома Плесецк был успешно осуществлен запуск ракеты «Ангара-1.2».

Минобороны России сообщило об успешном запуске ракеты «Ангара-1.2», которая доставила на орбиту Земли секретный груз для военных. Орбитальный полет стал третьей миссией этой ракеты-носителя и первой с 2022 года.

Ракета «Ангара-1.2» готовится к испытательному полету, космодром Плесецк. Фото: Минобороны России / mil.ru

Запуск ракеты «Ангара-1.2» состоялся во вторник, 17 сентября, с космодрома Плесецк, расположенного в Архангельской области. Система вывела на околоземную орбиту секретный военный груз, который, предположительно, включал несколько спутников небольшого размера.

Считается, что, как и в предыдущих миссиях, целью было развитие разведывательных возможностей. Успех миссии подтвердили в Минобороны России.

Программа «Ангара» является одним из важнейших технологических проектов для российской космической отрасли, поскольку это первые ракеты-носители, полностью разработанные РФ (а не в СССР).

Первый орбитальный полет системы «Ангара-1.2» состоялся в апреле 2022 года. На тот момент полезной нагрузкой был секретный военный спутник, известный как «Космос-2555». Несмотря на успешный запуск и достижение орбиты, аппарат в какой-то момент начал снижаться, а затем сгорел в атмосфере.

В 2022 году состоялась еще одна миссия с использованием «Ангары 1.2», также предполагавшая запуск секретного военного спутника. Спутник, получивший обозначение «Космос-2560», также столкнулся с проблемами и в конечном итоге сгорел в атмосфере Земли.

«Ангара-1.2» представляет собой ракету высотой более 40 м и стартовой массой около 171 тонны. Система способна вывести на низкую околоземную орбиту (НОО) полезную нагрузку массой 3,8 тонны благодаря «универсальному ракетному модулю» под названием УРМ-1.

Силовой установкой в УРМ-1 является двигатель РД-191, работающий на авиационном керосине (керосине РП-1), сжигаемом с добавкой жидкого окислителя. За запуск второй ступени отвечает УРМ-2 с двигателем РД-0124А, также работающим на смеси керосина и жидкого кислорода.

В настоящее время находится в эксплуатации версия 1.2 ракеты серии «Ангара» и версия A5, которая на данный момент совершила 4 орбитальных полета с успехом 75%. Последний старт состоялся в апреле этого года. Стоит добавить, что Россия также работает над модернизированной версией А5М, двигатели которой будут обеспечивать на 10% большую тягу, чем у «Ангары-А5».