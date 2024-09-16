Владелец Cybertruck жалуется, что ему приходится менять шины через 3 месяца.

«Если шины, сделанные специально для Cybertruck, действительно настолько плохи, это непростительно» — жалуется пользователь с ником santoshm на форуме Клуба владельцев Cybertruck (Cybertruck Owners Club).

Tesla Cybertruck

Свой Cybertruck в самой дорогой и мощной версии Cyberbeast он получил только почти 3 месяца назад. За это время электромобиль преодолел 10 000 км. Тем не менее протектор на шинах уже сильно изношен.

Шина Cybertruck спустя 3 месяца после эксплуатации. Фото: santoshm

В США глубина протектора измеряется 32 дюймами (0,794 мм). Шины на новых автомобилях в США обычно имеют глубину протектора 10/32 или 11/32. У шин santoshm спустя три месяца показатели составляли только 4/32 на передних шинах и 5/32 на задних. В США шины с остаточной глубиной протектора 2/32 считаются изношенными.

Если планируется ездить по мокрой дороге или по снегу, рекомендуется менять их на шины с глубиной протектора 4/32 или 5/32. Tesla также дает эту рекомендацию в инструкции по эксплуатации Cybertruck.

Рекомендации производителей автомобилей и шин в большинстве стран соответствуют рекомендациям США. Для летних шин предельно допустимая остаточная глубина протектора 1,6 мм. Для зимних шин — не менее 4 мм.

В целом шины для электромобилей должны выдерживать более высокие нагрузки. По сравнению с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания аналогичного класса электромобили тяжелее и в то же время быстрее производят больше мощности. Это означает, что колесо вращается быстрее и плотнее прижимается к земле. Cybertruck Cyberbeast весит 3,1 тонны и имеет мощность около 856 л.с.

Более того, электронные грузовики предназначены для перевозки грузов. Их также рекламируют как пригодные для бездорожья, что приводит к более быстрому износу шин.

Владельцы Rivian также имеют аналогичные жалобы на электронные грузовики. Бывают и случаи, когда шины приходилось менять уже через 10 000 км.

Пользователь с ником santoshm говорит, что никогда не ездил на своем Cybertruck по бездорожью. Хотя он «несколько раз» использовал Beast Mode (спортивный режим для максимальной производительности), он ни разу не разогнал машину до максимальной скорости.

На форуме Клуба владельцев Cybertruck большинство пользователей поддерживают santoshm, сообщают о схожем опыте или пытаются дать советы. В других соцсетях пользователи обвиняют santoshm:



«Он говорит, что использовал режим Beast Mode несколько раз. Это значит, он любит нажимать педаль до упора и показывать своим друзьям, как быстро Cybertruck разгоняется от 0 до 100».







«Если вы покупаете бесполезную машину для показухи, а затем нажимаете на газ между каждым светофором, чтобы потешить свое эго, вы должны быть готовы заплатить соответствующую цену».

Другие пользователи предлагают после смены шин использовать Chill Mode, который снижает ускорение и крутящий момент.