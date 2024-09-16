Атомную электростанцию ​​в Германии оказалось не так просто демонтировать — это будет стоить миллиард евро.

Германия последовательно отказывается от атомной энергетики, тщательно следя за тем, чтобы от неё не осталось и следа.



Последние мегаватты немецкой атомной энергии были выпущены 14 апреля 2023 года, положив конец эпохе атомной энергетики в Германии, длившейся более 60 лет. В этот день начался процесс отказа страны от всего сектора, на который до недавнего времени приходилось 30% производства электроэнергии в Германии. Однако оказывается, что АЭС в Германии так просто не снести, а её демонтаж окажет влияние на госбюджет. Речь идет об электростанции Хамм-Юнтроп в земле Северный Рейн-Вестфалия, которая в настоящее время находится на стадии сноса.

Вообще говоря, в общую стоимость АЭС входит не только ее строительство и эксплуатация, но и ее демонтаж после десятилетий эксплуатации. Ответственность за расходы, связанные со сносом объекта, несет оператор электростанции. В данном случае это компания Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG).

По данным издания Handelsblatt, закрытие электростанции становится все большим бременем для государственных финансов, поскольку ее оператор находится на грани неплатежеспособности и планирует объявить о банкротстве. Министр экономики и энергетики земли Северный Рейн-Вестфалия Мона Нойбаур от Партии зеленых поясняет, что в сложившейся ситуации ответственность за снос электростанции придется взять на себя всему государству. Поэтому придется передать эту задачу частным компаниям, специализирующимся на этом виде услуг, а это недешево. По оценкам, стоимость сноса может составить до одного миллиарда евро.

Нойбаур сообщила экономическому комитету парламента, что оператор станции проинформировал национальный ядерный регулятор о том, что его финансовая ликвидность находится «под серьезной угрозой». Поэтому HKG планирует подать заявление о банкротстве в ближайшие недели.

При этом экономисты подчеркивают, что у земли Северный Рейн-Вестфалия есть хорошие шансы переложить свои расходы на федеральное правительство. По их мнению, поскольку решение было принято на правительственном уровне, финансовая ответственность лежит на центральном правительстве, которое должно возместить все понесенные расходы. Специалисты ссылаются на статью 104а 2 Основного закона Федеративной Республики Германия, которая гласит: «Если земли действуют от имени федерального правительства, то оно несёт связанные с государством расходы».

В начале сентября окружной суд Дюссельдорфа отклонил иск оператора HKG, который пытался определить, обязаны ли федеральное правительство и земля Северный Рейн-Вестфалия покрыть расходы на демонтаж АЭС. Компания сослалась на рамочное соглашение, заключенное в 1989 году между федеральным правительством, земли и оператором, но не уточнила, кто именно будет нести эти расходы. Первоначальная оценка составляла €350 миллионов, но фактические затраты могут быть намного выше.

Три года назад по просьбе зеленых правительство земли Северный Рейн-Вестфалия оценило общие затраты в более чем €750 миллионов. В настоящее время некоторые чиновники прогнозируют, что эта сумма может составить до одного миллиарда евро.

Согласно графику, снос электростанции запланирован на конец 2030 года и займет целых 10 лет. Вполне вероятно, что к тому времени чиновники найдут решение этой проблемы.