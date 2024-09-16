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kosmos_news
Китай использует Starlink для обнаружения самолетов-невидимок
Новый метод использует сигналы спутников SpaceX Starlink в качестве точной альтернативы классическим радиолокационным системам. В России эта идея возникла еще в 2015 году.

В Китае спутники Starlink используются для создания альтернативной радиолокационной системы – без непосредственного участия американской компании SpaceX.
Истребитель-невидимка F-35C. Фото: ВМС США
С помощью этого метода можно обнаружить истребители США, обладающие свойствами малозаметности.


«У этого метода есть потенциал изменить будущее военных конфликтов», — пишет 13 сентября портал scmp.

В отличие от аналогичных китайских исследований, посвященных тому, как победить американскую технологию «стелс», это исследование включало реальный эксперимент. Дрон DJI Phantom 4 Pro пролетел над Южно-Китайским морем у побережья провинции Гуандун.
Дрон DJI Phantom 4 Pro едва ли больше, чем его пульт дистанционного управления. Фото: DJI
Исследователи использовали приёмную антенну размером со сковороду. Это стало возможным благодаря методу, который ранее существовал только в теории.

Традиционно радар работает следующим образом: лучи радара направляются и отражаются от объектов. Радар ловит отраженные лучи. Чем больше объект, тем больше лучей отражается.

В самолетах с технологией «стелс» используются особые формы и покрытия фюзеляжа для рассеивания входящих радиолокационных лучей. Это означает, что меньшее их количество возвращается обратно на радар. Это называется малым радиолокационным сечением. Чем оно меньше, тем сложнее радару обнаружить объект.

Таким образом, технология «стелс» делает самолет для радара меньше, чем он есть на самом деле. Из-за небольшой площади радара стандартные наземные радиолокационные системы не могут обнаружить небольшие дроны, такие как DJI Phantom 4 Pro.

Чтобы обнаружить дрон, исследователи использовали не лучи радара, а радиосигналы со спутника Starlink. Если объект пролетает сквозь радиосигналы, которые постоянно излучает спутник, часть радиоволн рассеивается и тем самым нарушается радиосигнал.

Исследователи получили эти небольшие турбулентные сигналы с помощью своей антенны и, таким образом, смогли определить положение дрона. Чтобы технология работала, они разработали собственный алгоритм. Система должна быть достаточно точной, чтобы записывать даже мелкие детали дрона, например, движение пропеллеров.

Этот метод также должен позволить выслеживать американские истребители-невидимки, такие как F-22 и F-35. Их радарное сечение должно составлять всего от 0,0005 до 0,005 м2. Это означает, что для радара они кажутся большими объектами.

Однако в своем эксперименте исследователи использовали только очень маленькую приемную антенну. Если бы их алгоритм был принят в существующие военные радиолокационные системы, они, вероятно, могли бы также использовать этот метод для обнаружения бомбардировщиков-невидимок и истребителей.

Еще одним преимуществом системы для военного применения является то, что лучи радара не излучаются, поэтому она работает пассивно. Современные истребители имеют системы предупреждения, которые фиксируют их обнаружение радаром ПВО. Без активных лучей радара система предупреждения не запускается и у пилотов остается меньше времени на реакцию, если ПВО активизируется.

Кроме того, такая система неуязвима для противорадиолокационных ракет. Это ракеты класса «воздух-поверхность», которые автоматически нацеливаются на источник исходящих радиолокационных лучей. Это позволяет истребителям отключать радиолокационные системы ПВО, которые в этом случае становятся практически слепыми.

Основная идея этой системы у российских учёных появилась в 2015 году. Однако спутников в космосе на тот момент было значительно меньше, поэтому идея до сих пор оставалась теорией. SpaceX запустила свою первую пилотную серию из 60 спутников Starlink в 2019 году.

Сейчас в космосе находится более 6000 спутников Starlink, и их число постоянно увеличивается. Поскольку они покрывают всю Землю, то идеально подходят для этой системы.

Спутниковый интернет-сервис в Китае официально не существует: сигнал зашифрован, поэтому его нельзя использовать. Но если SpaceX прекратит вещание Starlink каждый раз, когда спутники пролетают над Китаем и Китайским морем, это нарушит работу для других стран региона, таких как Япония и Филиппины. Изменение орбит так, чтобы спутники больше не летали над побережьем Китая, было бы еще сложнее и привело бы к еще большим нарушениям в работе.

Однако на данный момент китайские военные, похоже, не интересуются этой системой — иначе они бы держали работу исследователей в секрете. Но всё еще может измениться. Китай масштабно модернизирует свои вооруженные силы, как с точки зрения количества, так и с точки зрения технологий. Правительство готовится к военному конфликту с США в Тихом океане, если Америка попытается помочь Тайваню в китайском вторжении.

Учитывая сложившуюся ситуацию, этот конфликт, вероятно, будет вестись в основном с использованием кораблей и самолетов. Похоже, что США по-прежнему имеют численное преимущество благодаря своим бомбардировщикам-невидимкам и истребителям-невидимкам. Если Китай не сможет достаточно быстро произвести собственные бомбардировщики и истребители-невидимки, ему придется полагаться на системы ПВО для защиты своего воздушного пространства. А ресурсы, которые можно использовать для надежного обнаружения самолетов-невидимок, очень ценны.

#китай #авиация #военная техника #самолеты #starlink
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