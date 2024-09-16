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kosmos_news
Возобновляемые источники энергии сгенерировали 50% электроэнергии ЕС в первом полугодии
Новые законы призваны повысить конкурентоспособность энергетики с нулевым уровнем выбросов.

Европейский Союз добился значительного прогресса в области возобновляемых источников энергии. Согласно последнему отчету Европейской комиссии, энергия ветра обогнала газовую и стала вторым по величине источником электроэнергии после ядерной энергетики. К первой половине 2024 года возобновляемые источники энергии генерировали 50% электроэнергии ЕС. В то же время импорт российского газа по трубопроводам упал с доли 45% в 2021 году до доли 18% в середине 2024 года.


Несмотря на снижение потребления первичной энергии (форма энергии в природе, которая не была подвергнута процессу искусственного преобразования) на 4,1% в 2022 году, усилия по повышению энергоэффективности планируется и дальше укреплять, чтобы достичь цели ЕС по сокращению конечного потребления первичной энергии на 11,7% к 2030 году. Дальнейшие улучшения особенно необходимы в области электрификации отопительных приборов и темпов модернизации зданий.

Чтобы повысить конкурентоспособность промышленности ЕС и ускорить инвестиции в интегрированные инфраструктурные сети, необходимые для электрификации европейской экономики, планируется активизировать усилия по решению проблемы высоких цен на энергоносители. 

В докладе также напоминается, что все страны ЕС должны как можно скорее представить свои окончательные обновленные национальные планы в области энергетики и климата, чтобы обеспечить общее достижение целей в области энергетики и климата на 2030 год.

Синхронизация украинских и молдавских сетей с континентальной европейской сетью способствовала стабилизации украинской электросети. По состоянию на 31 июля 2024 года более 40% всех пожертвований стран ЕС были предназначены для энергетического сектора.

В докладе напоминается о важности Закона о промышленности с нулевым уровнем выбросов и Закона о важнейшем сырье, а также реформы структуры рынка электроэнергии для решения проблем конкурентоспособности, с которыми сталкиваются производители ЕС в технологиях с нулевым уровнем выбросов в глобальном масштабе и на внутренних рынках.



«Отчет этого года показывает, что мы больше не находимся в зависимости от российских трубопроводов и будем продолжать поддерживать наших партнеров по мере приближения зимы», — подчеркнула комиссар по энергетике Кадри Симсон. 

По её словам, ЕС хорошо подготовлен к решению глубоких перемен и вызовов, которые ждут энергетику впереди, а также к выполнению своих обязательств перед планетой и ее гражданами.

#технологии #энергетика #электроэнергия
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