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kosmos_news
Anduril разрабатывает дешевые крылатые ракеты Barracuda, которые работают в группе автономно
Молодая компания хочет кардинально изменить оружейную промышленность и вооружить США ракетами для противодействию Китаю.

Армия США ищет новые крылатые ракеты. И прежде они должны быть дешевыми и быстро производиться. Это именно то, что хочет сделать Anduril . Молодая оборонная компания представила новое семейство крылатых ракет Barracuda-M.
Barracuda-250. Фото: Anduril 
Всего существует 3 варианта: Barracuda-100, 250 и 500. Все они должны быть оснащены реактивным двигателем и развивать скорость до 926 км/ч. Это означает, что они летают на дозвуковых скоростях. Крылатые ракеты с дозвуковой скоростью легче перехватывать средствами ПВО, но они имеют большую дальность действия, чем сверхзвуковые ракеты.

Barracuda-100 — самая маленькая версия. Ракета имеет боеголовку массой 16 кг и дальность действия от 110 до 150 километров, в зависимости от того, с воздуха или с земли она запускается.
Barracuda-100 на фоне вертолета AH-1 Viper. Фото: Anduril 
Помимо истребителей и дронов, таких как MQ-9 Reaper, Barracuda-100 также сможет запускаться с ударных вертолетов, таких как AH-1Z Viper и AH-64 Apache. Ими можно вести огонь из пусковых установок AC-130 и из орудий, установленных, например, на внедорожниках или легкой бронетехнике.

Прямого аналога Barracuda-100 в арсенале США на данный момент нет. По ТТХ она наиболее сопоставима с американской ракетой класса «воздух-поверхность» AGM-179 JAGM. JAGM имеет значительно меньшую дальность действия (28 километров) и более легкую боеголовку (9 кг), чем Barracuda-100, но летает на сверхзвуковых скоростях.

Barracuda-250 имеет такую же грузоподъемность, как и модель 100, т.е. 16 кг. Однако запас хода должен составлять от 270 до 370 километров.
Barracuda-250. Фото: Anduril
Крылатая ракета в первую очередь будет использоваться на истребителях и поместится во внутренний отсек вооружения истребителя-невидимки F-35. Это означает, что истребитель-невидимка сохраняет свои свойства скрытности. Если вместо этого вооружение будет установлено прямо под крыльями, поскольку оно слишком велико, поперечное сечение радара увеличится и, следовательно, вероятность быть обнаруженным средствами ПВО.

Anduril не исключает, что Barracuda-100 будет запускаться из РСЗО и HIMARS. При необходимости ими могут быть вооружены и корабли.

Модель 500 — самая крупная в семействе Barracuda M. Она имеет боеголовку массой 45 кг и дальность действия до 925 километров.
Barracuda-500. Фото: Anduril
В настоящее время концепция предусматривает только пуск с самолета. Помимо истребителей, Barracuda-500 могла бы запускаться и с транспортных самолетов. США работают над соответствующей системой – Rapid Dragon.

Независимо от модели, Barracuda имеют одинаковые конструктивные особенности. Сверху есть 2 крыла, которые раскладываются после взлета. На конце имеются хвостовые плавники, которые также раскладываются.

Крылатые ракеты подходят для атаки целей на суше и на воде – поэтому их также можно использовать в качестве противокорабельных ракет. Ракеты должны быть способны атаковать не только статические, но и движущиеся цели.

Судя по концептуальному изображению, Barracuda-100, скорее всего, будет представлять собой инфракрасную или радиолокационную головку самонаведения с возможным вариантом установки лазерной головки самонаведения. Barracuda-250 и Barracuda-500, вероятно, будут опираться на обычное для крылатых ракет сочетание GPS и инерциальной навигации.

Anduril ожидает, что каждая ракета будет в среднем на 30% дешевле, чем сопоставимые существующие системы вооружения. Конкретная цена не называется. Например, AGM-179A JAGM стоит $330 000, Barracuda-100 может стоить $230 000.

Экономия также будет при использовании более крупных моделей. Barracuda-500 по боевому профилю и дальности сравнима с AGM-158 JASSM, но при боевой части массой 450 кг имеет значительно большую взрывную мощность. AGM-158B в настоящее время стоит $1,6 млн. Используя Barracuda-500, можно сэкономить $480 000.

Anduril хочет добиться экономии затрат прежде всего за счет упрощения производства, сообщает издание twz. Компания отказывается от 90% дорогих специальных инструментов, которые требуются для сборки других ракет, а также от 50% деталей. Таким образом, Barracuda может производиться в два раза быстрее, чем аналогичные системы вооружения.

Несмотря на низкую стоимость, Barracuda обладает возможностями искусственного интеллекта, аналогичными AGM-158C LRASM. Установка может выпускать сразу группы ракет. Затем крылатые ракеты связываются друг с другом, например, чтобы предупреждать о противовоздушной обороне и координировать, какие ракеты атакуют какую цель.

Barracuda специально разработана для работы в группе с высокой степенью автономности. В этой группе некоторые ракеты служат ложными целями, глушат системы обнаружения целей противника, производят сканирование поля боя в реальном времени, имеют на борту ложные цели или специально атакуют ПВО с помощью радиолокационной ГСН. Вместо того, чтобы встраивать все эти функции в каждую отдельную ракету, что приводит к очень высоким удельным затратам, эти функции разделяются на несколько ракет.

Barracuda имеет модульную структуру: можно настроить необходимые для выполнения миссии крылатые ракеты незадолго до использования. По словам Anduril, их можно «разбирать и собирать, как кубики Lego». Это также облегчит транспортировку и экспорт — например, если другие страны получат крылатые ракеты уменьшенного размера в соответствии с правовыми нормами региона и местоположения.
Barracuda-250. Фото: Anduril
В первую очередь, дешевые ракеты нужны самим США. Цель состоит в том, чтобы подготовиться к возможной конфронтации с Китаем в Тихом океане, если Поднебесная осуществит свою угрозу и вторгнется на Тайвань. 

Китай колоссально наращивает свои вооруженные силы – не только по количеству подразделений, но и по уровню модернизации. Для преодоления систем ПВО китайского флота и баз в конфликте необходимо не только большое количество крылатых ракет для атаки по насыщению, но и быстрая, постоянная поставка.

Помимо Anduril, другие американские компании также пытаются создать недорогие крылатые ракеты. Ares, например, анонсировал ракеты, которые «в 10 раз меньше и в 10 раз дешевле», чем нынешние модели.

#технологии #оружие #ракеты #военная техника #anduril #barracuda
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Прям по коврику мышку водишь и она реагирует.
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Nvidia&Intel Hater
00:16
а что же у меня все работает а.все нормально поворачивается.смотри что у тебя в настройках стоит.у меня нормально мышь разворачивает и нет никаких проблем .жать не надо ничего
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Бауржан Искаков
00:15
Чё врать то. Давно уже потеряна связь с этими вояджерами. Наса вообще лживая организация.
НАСА завершило рискованную операцию по замене двигателей на зонде «Вояджер-1»
Китя
00:14
Так не работает, мыха не крутится. Игра писана изначально на PS4 и на ней лучше гамать на джойстике.
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Nvidia&Intel Hater
00:13
да с какой радости то,обычно поворачиваюсь как всегда крутя мышой
Почему NVIDIA DLSS хуже AMD FSR, и как получить больше fps на старых видеокартах RTX 20 и RTX 30
Китя
00:13
Как в 3D игре. Ходишь целишься разворачиваешься мышкой. а в этих звёздных войнах чтобы развернутся надо в колёсико мышке нажать тогда он развернется задом на перед вот.
Почему NVIDIA DLSS хуже AMD FSR, и как получить больше fps на старых видеокартах RTX 20 и RTX 30
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