Астронавт ЕКА Саманта Кристофоретти рассказала о подготовке к выходу в открытый космос.

Экипаж частной миссии Polaris Dawn под руководством миллиардера Джареда Айзекмана хочет впервые организовать выход в открытый космос астронавтов-любителей. Старт миссии запланирован на ближайшие несколько дней, но когда именно это произойдет неясно, поскольку всё зависит от погоды.

Саманта Кристофоретти на МКС. Фото: ЕКА

На 3-й день полета 2 человека должны выйти в открытый космос и протестировать новые скафандры EVA, разработанные SpaceX. Поскольку на космическом корабле нет шлюзовой камеры, все 4 члена экипажа должны постоянно носить скафандры.





Итальянский астронавт ЕКА Саманта Кристофоретти покинула МКС в 2022 году, чтобы работать, среди прочего, над европейским роботизированным манипулятором. Она была первой европейкой, вышедшей в открытый космос. Она рассказала, какие опасности подстерегают во время выхода в открытый космос и как к этому подготовиться.

Астронавт проходила подготовку в России примерно до 2022 года. Модели МКС для подготовки были оснащены строительными лесами, которых в реальности не существует.

Невесомость в космосе невозможно точно смоделировать на Земле. Именно поэтому космонавты всех космических агентств тренируются в бассейнах глубиной не менее 10 метров.



«При нырянии возникает статическая плавучесть, когда вы плаваете в воде и вас не тянет ни вверх, ни вниз», — объясняет Кристофоретти.

Однако оставаться на месте под водой в скафандре не так-то просто. Для этого космонавтов сопровождают водолазы. Но гравитация никогда не может быть идеально сбалансирована.









Четверо частных астронавтов Polaris Dawn не тренировались в бассейне. Однако они занимались подводным плаванием, альпинизмом, прыжками с парашютом, летали на реактивных самолетах и совершали так называемые параболические полеты. При таких манёврах самолет летит горизонтально на высоте 6000 м, а потом резко спускается, что имитирует невесомость внутри салона в течение 20–30 секунд.

Миссию Polaris Dawn сложно сравнивать с миссией астронавтов МКС. Хотя точно не сообщается, как будет выглядеть частный выход в открытый космос, на изображениях от SpaceX показан человек в скафандре, стоящий в открытом люке и держащийся за поручни слева и справа.

У астронавтов МКС всегда есть конкретная задача, например, ремонт или установка нового компонента, когда они покидают космическую станцию. Это означает, что им приходится часами перемещаться снаружи МКС. Самая большая опасность: потеря связи с космической станцией.

Выход в открытый космос. Фото: SpaceX

Всегда приходится держаться за конструкцию станции либо рукой, либо прикреплять карабин, говорит Кристофоретти. Это особенно важно в случае использования российского скафандра «Орлан», который она носила во время своей миссии.



«В скафандрах НАСА есть страховочный трос, у «Орлана» его нет. Нужно быть уверенным, что страховочные крюки надежно закреплены», — говорит она.







Для этого скафандр всегда прикрепляют к МКС двумя карабинами. Для космонавтов МКС также важно, чтобы они ничего не потеряли во время выхода в открытый космос. Если инструменты, которые они используют для ремонта, улетят в открытый космос, астронавты не смогут продолжать работу. Это означает, что инструменты необходимо снова отправлять на корабле снабжения, что задержит последующие миссии.



За пределами космической станции единственное, что защищает астронавтов, — это их скафандр. Вот почему следует обратить именно на это пристальное внимание. Некоторые поверхности снаружи МКС загрязнены, и нельзя приносить такие вещества на станцию. Кроме того, перчатки можно повредить острыми краями. Сам костюм также может иметь неисправность, например, потерю давления.

Экипаж Polaris Dawn в настоящее время находится на карантине в ожидании благоприятных погодных условий. Ракета Falcon 9 запустит капсулу Crew Dragon в космос. Помимо выхода в открытый космос, будут проведены и медицинские эксперименты.

Кроме того, впервые тестируется лазерная спутниковая связь со Starlink, необходимая для миссий на Луну и Марс. Планируется пролететь через пояс Ван Аллена (радиационный пояс). На расстоянии 1400 км от Земли космическая капсула собирается установить новый рекорд дальности полёта от нашей планеты.