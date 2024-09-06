Автопроизводитель планирует представить эту функцию в Европе и Китае в первом квартале 2025 года.

Tesla представила свою дорожную карту на ближайшие месяцы на платформе X. Помимо отдельных улучшений для таких моделей, как Cybertruck, особенно интересен график внедрения функции Full Self Driving (FSD).

Автопилот Full Self Driving управляет машиной на городских улицах, с соблюдением знаков, разметки, светофоров, пропуская пешеходов, совершая необходимые перестроения и т. д.

Фото: REUTERS

Автопроизводитель, судя по всему, планируют внедрить FSD в Европе и Китае в первом квартале 2025 года. Однако пока это маловероятно, поскольку рядом с объявлением написано «при условии официального одобрения».

Остается неясным, для какого уровня автоматизированного вождения власти могут одобрить автомобили Tesla. Самый высокий уровень, разрешенный в настоящее время в Европе, — это уровень 3, или «высокоавтоматизированное вождение».

Автомобиль разгоняется, поворачивается и тормозит самостоятельно. Однако водитель должен иметь возможность «принять на себя управление транспортным средством в любое время и при необходимости быстро среагировать», как отмечает, например, ÖAMTC, один из крупнейших автоклубов в мире, насчитывающий порядка 1,6 миллиона членов.

Единственными производителями, которым в настоящее время разрешено предлагать подобные функции в Европе, являются BMW и Mercedes. В отличие от Tesla, соответствующие модели полагаются на радары и лазерные датчики. Компания Илона Маска некоторое время назад перешла на систему, основанную исключительно на камерах.

FSD не является бесплатной функцией. Любой, кто покупает Tesla сегодня и хочет иметь «полный потенциал автономного вождения», платит дополнительно примерно $7500 в качестве разового платежа. В США Tesla также предлагает FSD в качестве модели подписки за $99 в месяц.